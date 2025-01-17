Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, иногда эти полезные животные поселяются в наших домах – на чердаках, в кладовых или в сараях. Летучие мыши не прогрызают строительные материалы, как это делают белки, а попадают через уже существующие отверстия. Как же обнаружить их дома, а затем заставить покинуть жилье, рассказываем далее.

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Как обнаружить летучих мышей в доме

О присутствии летучих мышей в доме может свидетельствовать несколько признаков. Самым простым свидетельством является то, что вы можете замечать, как летучие мыши взлетают или возвращаются в сумерках или на рассвете домой. Также вы можете слышать шорох или писк в темных местах дома.

Кроме того, на стенах помещения могут появляться коричневые маслянистые пятна от того, что летучие мыши трутся о него.

А в местах их пребывания вы можете находить фекалии, которые похожи на помет мышей, но содержит части насекомых.

Что делать, если у вас завелись летучие мыши

Если у вас дома вдруг поселились летучие мыши, не стоит искать химические средства, чтобы выгнать их. Самый эффективный способ борьбы – изоляция. Проверьте крышу, дымоходы, вентиляционные отверстия и другие места, где могут быть трещины или щели и почините их.

Вы также можете использовать специальные защитные устройства, которые позволяют летучим мышам покинуть помещение, но не дают им вернуться.

Чтобы избавиться от летучих мышей, достаточно изолировать дом / Фото Freepik

После того, как рукокрылые покинут ваше жилье, очистите места, где они жили, а затем обработайте эти зоны раствором, что дезинфицирует.

В то же время, выселяя летучих мышей, учитывайте временные рамки. Если у вас живет колония с детенышами (обычно они рождаются с весны до середины лета), их нельзя выселять, пока малыши не смогут летать самостоятельно.

Почему важно защищать летучих мышей

Популяции летучих мышей во всем мире уменьшаются из-за потери среды обитания, ветровые турбины и заболевания, которые поражают рукокрылых. Именно поэтому к ним следует относиться с осторожностью и стараться не нанести лишнего вреда.

К примеру, если вам пришлось выселить летучих мышей из своего дома или вы просто хотите им помочь, вы можете создать для них отдельный дом.

Для этого разместите деревянный ящик на высоте не менее 4 – 5 метров в солнечном месте. Летучие мыши предпочитают здания, а не деревья, потому что они лучше удерживают тепло и обеспечивают защиту от хищников.

Если вы не уверены в своих действиях или колония летучих мышей слишком большая, обратитесь к специалистам в вашем регионе, которые помогут правильно справиться с ситуацией.