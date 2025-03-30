Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, зіткнення птахів із вікнами становлять серйозну загрозу для їхніх популяцій. Як запобігти цим трагічним випадкам, розповідаємо далі.

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Чому птахи б’ються у вікна

Основна причина таких зіткнень – нездатність птахів розпізнавати скло. Вдень вони бачать відображення дерев, неба або рослинності, а вночі штучне освітлення приваблює та дезорієнтує їх.

Як запобігти зіткненням птахів із вікнами

Найбільшу загрозу для птахів становлять не хмарочоси, а саме будинки заввишки 1 – 3 поверхи. Ось кілька ефективних заходів, які допоможуть захистити птахів:

  • Перемістіть годівниці для птахів ближче ніж на метр або далі ніж на 9 метрів від вікон, щоб уникнути розгону птахів на небезпечній швидкості.

  • Встановіть захисні сітки на вікна або скляні двері, щоб усунути відблиски.

  • Використовуйте вертикальні шнури або спеціальні наклейки на зовнішній стороні вікон. Вони повинні бути розташовані на відстані не більше 5 сантиметрів одна від одної.

Як захистити птахів від ударів: дивіться відео

  • Вимикайте необов’язкове зовнішнє освітлення вночі, особливо під час весняних та осінніх міграцій. Якщо світло неможливо вимкнути, використовуйте датчики руху або спрямовуйте світло вниз.

  • Закривайте штори та жалюзі на ніч, щоб зменшити освітлення, яке може дезорієнтувати птахів.

Що робити, якщо птах вдарився у вікно

Якщо ви знайшли птаха після зіткнення, перевірте його стан. Якщо птах живий, обережно помістіть його в маленьку коробку, вистелену м’якою тканиною.

Далі зверніться до ветеринарної клініки. Фахівці можуть надати необхідну допомогу.

Якщо ж птах, на жаль, загинув, використовуйте рукавички для його поховання.

До речі, захист птахів від зіткнень з вікнами – не єдиний спосіб про них подбати. Також своїми руками можна зробити годівничку для птахів зі старого посуду.