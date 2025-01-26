У таких умовах годівнички стають справжнім порятунком для крилатих друзів. Вони не тільки допомагають вижити їм в холодну пору року, але й створюють можливість для людей прикрасити свій сад. Як допомогти птахам, а й разом з тим додати своїй ділянці цікавого акценту за допомогою саморобної годівниці зі старого посуду, розповідає 24 Канал.

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Як зробити годівничку зі старого посуду

Існує безліч способів самотужки виготовити годівничку для птахів. Один з них – використати для цього старий посуд.

Як поділилась у тікток блогерка Юлія, більш відома як @fermerka.ua, для цього достатньо взяти блюдце та невелику чашку, а також клей й джгутову мотузку.

Як зробити годівницю з посуду: дивіться відео

Чашечку слід приклеїти до тарілки боком, щоб вона неначе лежала, а далі лишається зробити з мотузки кріплення під конструкцію. Для цього протягніть мотузку під тарілкою та також закріпіть її клеєм знизу, щоб годівниця не випадала. Верхні кінці мотузки зафіксуйте у вузол.

Після того, як клей висохне, можна насипати насіння у чашку та вішати готову конструкцію на дерево.

Така проста, але стильна годівниця, має привабити птахів до вашого саду та зробити його більш яскравим.