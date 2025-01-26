В таких условиях кормушки становятся настоящим спасением для крылатых друзей. Они не только помогают выжить им в холодное время года, но и создают возможность для людей украсить свой сад. Как помочь птицам, но и вместе с тем добавить своему участку интересного акцента с помощью самодельной кормушки из старой посуды, рассказывает 24 Канал.

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Как сделать кормушку из старой посуды

Существует множество способов самостоятельно изготовить кормушку для птиц. Один из них – использовать для этого старую посуду.

Как поделилась в тикток блогер Юлия, более известная как @fermerka.ua, для этого достаточно взять блюдце и небольшую чашку, а также клей и жгутовую веревку.

Как сделать кормушку из посуды: смотрите видео

Чашечку следует приклеить к тарелке боком, чтобы она как будто лежала, а дальше остается сделать из веревки крепления под конструкцию. Для этого проденьте веревку под тарелкой и также закрепите ее клеем снизу, чтобы кормушка не выпадала. Верхние концы веревки зафиксируйте в узел.

После того, как клей высохнет, можно насыпать семена в чашку и вешать готовую конструкцию на дерево.

Такая простая, но стильная кормушка, должна привлечь птиц в ваш сад и сделать его более ярким.