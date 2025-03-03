Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, багато комерційних сумішей містять дешеві складники, такі як подрібнена кукурудза та сорго, які не є улюбленими для більшості птахів. Які інгредієнти натомість люблять пернаті, розповідаємо далі.

До теми Помилки, що відлякують птахів від вашої годівниці, та як їх уникнути

Чому сорго та подрібнена кукурудза – поганий вибір

Сорго – хлібна, технічна і кормова рослина, яка разом з подрібненою кукурудзою часто входить до складу пташиного корму. Однак вони не тільки мають низьку поживну цінність, але й можуть бути складними для перетравлення. Птахи рідко їдять ці інгредієнти, якщо доступна більш якісна альтернатива.

Крім того, подрібнена кукурудза швидко псується, а на її поверхні може розвинутися пліснява, що становить небезпеку для пернатих.

Іншою проблемою є те, що годівницю з таким кормом відвідуватимуть переважно горобці та голуби, які можуть бути агресивними до дрібніших видів і відганяти їх від їжі.

Кращі альтернативи для годівниці

Щоб залучити різноманітних птахів, слід обирати якісніші види корму.

До прикладу, насіння соняшнику – одне з найбільш улюблених птахами, багате на жири та білки.

Також ідеальний вибір – це біле просо. Воно підходить для зябликів, горихвісток та інших дрібних птахів.

Не весь корм подобається птахам / Фото Freepik

Крім того, можна звернути увагу ще й на канаркове насіння – чудове джерело енергії для щигликів і синиць.

Водночас можна урізноманітнити раціон птахів іншими корисними продуктами.

Фрукти – нарізані апельсини, виноград чи родзинки – стануть чудовою добавкою.

Арахіс без шкаралупи – це ще один інгредієнт, що багатий на білки й жири, та підходить для синиць і дятлів.

Тим часом черв’яки – це незвичне, але чудове джерело білка, яке особливо люблять комахоїдні птахи.

Догляд за годівницею

Незалежно від того, які продукти ви використовуєте, важливо регулярно чистити годівницю. Рекомендується мити її кожні два тижні, а за появи цвілі або накопичення залишків – ще частіше. Це допоможе запобігти розповсюдженню хвороб і зробить ваш двір привабливішим для птахів.

Відтак вибираючи правильний корм та доглядаючи за годівницею, ви не лише залучите більше птахів до свого саду, а й допоможете їм отримувати необхідне харчування, особливо в холодну пору року.