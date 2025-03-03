Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, многие коммерческие смеси содержат дешевые составляющие, такие как измельченная кукуруза и сорго, которые не являются любимыми для большинства птиц. Какие ингредиенты взамен любят пернатые, рассказываем далее.

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Почему сорго и измельченная кукуруза – плохой выбор

Сорго – хлебное, техническое и кормовое растение, которое вместе с измельченной кукурузой часто входит в состав птичьего корма. Однако они не только имеют низкую питательную ценность, но и могут быть сложными для переваривания. Птицы редко едят эти ингредиенты, если доступна более качественная альтернатива.

Кроме того, измельченная кукуруза быстро портится, а на ее поверхности может развиться плесень, что представляет опасность для пернатых.

Другой проблемой является то, что кормушку с таким кормом будут посещать преимущественно воробьи и голуби, которые могут быть агрессивными к более мелким видам и отгонять их от еды.

Лучшие альтернативы для кормушки

Чтобы привлечь различных птиц, следует выбирать качественные виды корма.

К примеру, семена подсолнечника – одно из самых любимых птицами, богатое на жиры и белки.

Также идеальный выбор – это белое просо. Оно подходит для зябликов, горихвосток и других мелких птиц.

Не весь корм нравится птицам / Фото Freepik

Кроме того, можно обратить внимание еще и на канареечные семена – замечательный источник энергии для щеглов и синиц.

В то же время можно разнообразить рацион птиц другими полезными продуктами.

Фрукты – нарезанные апельсины, виноград или изюм – станут отличной добавкой.

Арахис без скорлупы – это еще один ингредиент, богатый белками и жирами, и подходит для синиц и дятлов.

Между тем черви – это необычный, но отличный источник белка, который особенно любят насекомоядные птицы.

Уход за кормушкой

Независимо от того, какие продукты вы используете, важно регулярно чистить кормушку. Рекомендуется мыть ее каждые две недели, а при появлении плесени или накоплении остатков – еще чаще. Это поможет предотвратить распространение болезней и сделает ваш двор более привлекательным для птиц.

Поэтому выбирая правильный корм и ухаживая за кормушкой, вы не только привлечете больше птиц в свой сад, но и поможете им получать необходимое питание, особенно в холодное время года.