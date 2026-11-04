У спальні буде тепліше: простий трюк для збереження тепла під час відключень

Навіть коли опалення працює, біля вікна у спальні може відчуватися холод. Зробити кімнату комфортнішою допоможе простий прийом – поєднання кількох шарів штор.

Як правильно оформити вікно, щоб краще утримувати тепло, пояснила менеджерка з дизайну Blinds2Go Хлоя Дакоста виданню Ideal Home.

Як штори допомагають зберігати тепло?

У холодну пору року вікна стають одним зі шляхів втрати тепла. Однак кілька шарів текстилю можуть створити додатковий бар'єр між склом і кімнатою. Повітряні прошарки між ними сповільнюють теплообмін і допомагають зробити простір біля вікна комфортнішим.

Ефект залежить не лише від кількості шарів, а й від щільності тканини та прилягання штор. Для збереження тепла варто обирати щільні моделі або вироби з теплоізоляційною підкладкою, які добре закривають вікно.

Які штори варто поєднати у спальні?

Хлоя Дакоста пропонує тришарову комбінацію: рулонна штора найближче до скла, легка напівпрозора фіранка посередині та щільні портьєри з боку кімнати. Таке оформлення дозволяє регулювати освітлення і закривати важкий текстиль увечері.

Менеджерка з продуктів і трендів 247 Blinds Гелен О'Коннор також радить поєднувати терможалюзі зі щільними фактурними шторами. Для затишного вигляду можна обрати мідно-помаранчеві чи бордові відтінки або кілька тонів одного кольору.

Водночас саме колір створює візуальне відчуття тепла, а ізоляційні властивості залежать від матеріалу й конструкції.



Які штори варто поєднати у спальні / Фото Unsplash

Коли відкривати й закривати штори?

Тримати вікна завішеними весь день не завжди доцільно. Міністерство енергетики США рекомендує взимку відкривати штори на південних вікнах удень, щоб сонячне проміння природно нагрівало приміщення. Увечері їх варто закривати, аби зменшити відчуття холоду від скла.

Якщо ж біля закритого вікна відчувається протяг, варто перевірити ущільнення та щілини. Текстиль допомагає утримувати тепло, але для помітного результату важливо також усунути місця, через які проходить холодне повітря.