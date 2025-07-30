Напевно, у кожному домі є балончик WD-40. Зазвичай, цей засіб використовують для того, аби позбутися скрипучих петель.

Однак цей мастильний засіб можна використовувати й в інший спосіб. Як саме – повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Як можна використати WD-40?

Видалити наклейку

Всі ми знаємо, як дратує наклейка, яка не знімається з нових предметів. Особливо, коли її частини залишаються на посуді чи склі. Однак її легко позбутися за допомогою WD-40. Достатньо нанести невелику кількість засобу, аби легко зняти наклейку.

Почистити фурнітуру

Якщо стара металева фурнітура чи ніжки меблів втрати блиск, то його легко можна повернути за допомогою WD-40. Експерти радять, що мастильний засіб працює як поліроль, але важливо спершу протестувати його на невеликій ділянці, адже деякі поверхні можуть потемніти.

Для видалення жиру

WD-40 може легко очистити каструлі чи сковорідки від жиру. Достатньо нанести невелику кількість засобу та залишити на кілька хвилин. Після посуд треба ретельно вимити.

Для ремонту пульта

Якщо на пульті застрягла якась кнопка, то це можна виправити за допомогою WD-40. Достатньо нанести одну краплю, щоб послабити кнопки, які застрягли.

Видалити помаду з тканини

Якщо ви випадково забруднили свою улюблену футболку помадою, то можна використати WD-40, щоб видалити помаду з тканини. Тільки спочатку обов'язково протестуйте засіб на невеликій, непомітній ділянці.

Видалити косметичні засоби з килима

Якщо на килим випадково потрапили рум'яна чи тональний крем, то не поспішайте засмучуватися. Спочатку ретельно пропилососьте його, а потім нанесіть WD-40. Це може допомогти позбутися плям.

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