Не лише для скрипучих петель: як у побуті та прибиранні можна використати WD-40
- WD-40 можна використовувати у побуті та прибиранні. Він легко бореться з різними забрудненнями та видаляє жир.
- Головне – перед використанням протестувати засіб на невеликій ділянці, аби не пошкодити поверхню.
Напевно, у кожному домі є балончик WD-40. Зазвичай, цей засіб використовують для того, аби позбутися скрипучих петель.
Однак цей мастильний засіб можна використовувати й в інший спосіб. Як саме – повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.
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Як можна використати WD-40?
- Видалити наклейку
Всі ми знаємо, як дратує наклейка, яка не знімається з нових предметів. Особливо, коли її частини залишаються на посуді чи склі. Однак її легко позбутися за допомогою WD-40. Достатньо нанести невелику кількість засобу, аби легко зняти наклейку.
- Почистити фурнітуру
Якщо стара металева фурнітура чи ніжки меблів втрати блиск, то його легко можна повернути за допомогою WD-40. Експерти радять, що мастильний засіб працює як поліроль, але важливо спершу протестувати його на невеликій ділянці, адже деякі поверхні можуть потемніти.
- Для видалення жиру
WD-40 може легко очистити каструлі чи сковорідки від жиру. Достатньо нанести невелику кількість засобу та залишити на кілька хвилин. Після посуд треба ретельно вимити.
- Для ремонту пульта
Якщо на пульті застрягла якась кнопка, то це можна виправити за допомогою WD-40. Достатньо нанести одну краплю, щоб послабити кнопки, які застрягли.
- Видалити помаду з тканини
Якщо ви випадково забруднили свою улюблену футболку помадою, то можна використати WD-40, щоб видалити помаду з тканини. Тільки спочатку обов'язково протестуйте засіб на невеликій, непомітній ділянці.
- Видалити косметичні засоби з килима
Якщо на килим випадково потрапили рум'яна чи тональний крем, то не поспішайте засмучуватися. Спочатку ретельно пропилососьте його, а потім нанесіть WD-40. Це може допомогти позбутися плям.
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