Однако это смазочное средство можно использовать и другим способом. Как именно – сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Как можно использовать WD-40?

Удалить наклейку

Все мы знаем, как раздражает наклейка, которая не снимается с новых предметов. Особенно, когда ее части остаются на посуде или стекле. Однако от нее легко избавиться с помощью WD-40. Достаточно нанести небольшое количество средства, чтобы легко снять наклейку.

Почистить фурнитуру

Если старая металлическая фурнитура или ножки мебели потеряли блеск, то его легко можно вернуть с помощью WD-40. Эксперты советуют, что смазочное средство работает как полироль, но важно сначала протестировать его на небольшом участке, ведь некоторые поверхности могут потемнеть.

Для удаления жира

WD-40 может легко очистить кастрюли или сковородки от жира. Достаточно нанести небольшое количество средства и оставить на несколько минут. После посуду надо тщательно вымыть.

Для ремонта пульта

Если на пульте застряла какая-то кнопка, то это можно исправить с помощью WD-40. Достаточно нанести одну каплю, чтобы ослабить кнопки, которые застряли.

Удалить помаду с ткани

Если вы случайно испачкали свою любимую футболку помадой, то можно использовать WD-40, чтобы удалить помаду с ткани. Только сначала обязательно протестируйте средство на небольшом, незаметном участке.

Удалить косметические средства с ковра

Если на ковер случайно попали румяна или тональный крем, то не спешите расстраиваться. Сначала тщательно пропылесосьте его, а затем нанесите WD-40. Это может помочь избавиться от пятен.

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