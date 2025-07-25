Однако существует интересный лайфхак, который вернет древесине вид новой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Express.

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Как майонез поможет восстановить пол?

Эксперты заявляют, что майонез удивительно быстро, легко и эффективно может вернуть полу вид нового. Если на древесине появились трещины, царапины или грязь, которая не оттирается, то соус, который есть в каждом холодильнике, может легко с этим справиться.

Специалисты Kitchn утверждают, что майонез – это как "маска" для деревянного пола. Его текстура создает жирную пленку в крошечных трещинах деревянных полов, которая должна приобрести цвет пола и восстановить его.

Так, нужно взять бумажное полотенце или тряпку, нанести на них майонез и протереть деревянный пол. Это можно делать как точечно, так и на всей поверхности. Майонез следует нанести на все царапины, трещины или жирные пятна и оставить его на древесине на 30 минут.

Затем следует тщательно вымыть и вытереть пол. По словам специалистов, майонез борется с пятнами, а также маскирует трещины. Главное – тщательно вытереть пол влажной тряпкой.

К слову, эксперты также рассказали, как почистить гриль перед использованием. Они также опубликовали пошаговую инструкцию, которая позволяет легко почистить поверхность.