Но, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, прежде чем приглашать гостей и готовить мясо на решетке, гриль стоит хорошо очистить. Как сделать это качественно и без лишних усилий, рассказываем далее.
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Разогрейте гриль
Включите гриль на полную мощность примерно на 30 минут. Это поможет сжечь остатки жира и пищи. Когда жир выгорит и дым исчезнет – гриль готов к чистке.
Разберите гриль
После остывания снимите все съемные части. Это позволит лучше вымыть внутренние поверхности и проверить состояние горелок и трубок.
Почистите решетки и внутренние стенки
Воспользуйтесь щеткой или смятой фольгой для удаления нагара с решеток, крышки и боковых стенок. Важно учитывать тип решеток: для алмазных – более мягкая щетка, для прямых – более жесткая.
Удалите жир с помощью мыльного раствора
Растворите средство для мытья посуды в горячей воде и протрите решетки или корпус гриля. Затем хорошо промойте водой, чтобы избежать остатков мыла.
Гриль также накапливает грязь / Фото Freepik
Пропылесосьте дно гриля
Используйте уличный пылесос, чтобы собрать остатки пищи снизу гриля. Это поможет избежать запаха горелого.
Избавьтесь от ржавчины и полируйте корпус
Смешайте уксус и пищевую соду в пасту (2:1), нанесите на ржавчину, оставьте на 30 минут и смойте. Для полировки нержавеющей стали используйте уксус на влажной тряпке.
Соберите гриль и еще раз разогрейте
Верните все детали на место и включите гриль на 20 минут, чтобы убрать остатки влаги и мыла.
Как поддерживать чистоту в течение сезона
После каждого приготовления дайте грилю немного поработать, чтобы сгорел остаточный маринад.
Также чистите решетки после каждого использования – щеткой, фольгой, половинкой лука или лимона.
Кроме того, регулярно проверяйте, не завелись ли в гриле осы или другие насекомые.
Если же гриль сильно загрязнен – помойте его паром или отвезите на автомойку.
Кстати, если вы не определились, какую технику лучше купить для приготовления пищи, рассмотрите аэрогриль, мультипечь или гриль.