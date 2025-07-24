Але, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, перш ніж запрошувати гостей і готувати м’ясо на решітці, гриль варто добре очистити. Як зробити це якісно та без зайвих зусиль, розповідаємо далі.
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Розігрійте гриль
Увімкніть гриль на повну потужність приблизно на 30 хвилин. Це допоможе спалити залишки жиру та їжі. Коли жир вигорить і дим зникне – гриль готовий до чищення.
Розберіть гриль
Після охолодження зніміть усі знімні частини. Це дозволить краще вимити внутрішні поверхні та перевірити стан пальників і трубок.
Почистьте решітки та внутрішні стінки
Скористайтеся щіткою або зім’ятою фольгою для видалення нагару з решіток, кришки та бокових стінок. Важливо враховувати тип решіток: для алмазних – м’якша щітка, для прямих – жорсткіша.
Видаліть жир за допомогою мильного розчину
Розчиніть засіб для миття посуду в гарячій воді й протріть решітки або корпус гриля. Потім добре промийте водою, щоб уникнути залишків мила.
Гриль також накопичує бруд / Фото Freepik
Пропилососьте дно гриля
Використовуйте вуличний пилосос, щоб зібрати залишки їжі знизу гриля. Це допоможе уникнути запаху горілого.
Позбудьтеся іржі та поліруйте корпус
Змішайте оцет і харчову соду в пасту (2:1), нанесіть на іржу, залиште на 30 хвилин і змийте. Для полірування нержавіючої сталі використовуйте оцет на вологій ганчірці.
Зберіть гриль і ще раз розігрійте
Поверніть усі деталі на місце й увімкніть гриль на 20 хвилин, щоб прибрати залишки вологи й мила.
Як підтримувати чистоту протягом сезону
Після кожного приготування дайте грилю трохи попрацювати, щоб згорів залишковий маринад.
Також чистьте решітки після кожного використання – щіткою, фольгою, половинкою цибулі або лимона.
Крім того, регулярно перевіряйте, чи не завелися в грилі оси або інші комахи.
Якщо ж гриль сильно забруднений – помийте його парою або відвезіть на автомийку.
До речі, якщо ви не визначилися, яку техніку краще купити для приготування їжі, розгляньте аерогриль, мультипіч чи гриль.