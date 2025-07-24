Але, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, перш ніж запрошувати гостей і готувати м’ясо на решітці, гриль варто добре очистити. Як зробити це якісно та без зайвих зусиль, розповідаємо далі.

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Розігрійте гриль

Увімкніть гриль на повну потужність приблизно на 30 хвилин. Це допоможе спалити залишки жиру та їжі. Коли жир вигорить і дим зникне – гриль готовий до чищення.

Розберіть гриль

Після охолодження зніміть усі знімні частини. Це дозволить краще вимити внутрішні поверхні та перевірити стан пальників і трубок.

Почистьте решітки та внутрішні стінки

Скористайтеся щіткою або зім’ятою фольгою для видалення нагару з решіток, кришки та бокових стінок. Важливо враховувати тип решіток: для алмазних – м’якша щітка, для прямих – жорсткіша.

Видаліть жир за допомогою мильного розчину

Розчиніть засіб для миття посуду в гарячій воді й протріть решітки або корпус гриля. Потім добре промийте водою, щоб уникнути залишків мила.

Гриль також накопичує бруд / Фото Freepik

Пропилососьте дно гриля

Використовуйте вуличний пилосос, щоб зібрати залишки їжі знизу гриля. Це допоможе уникнути запаху горілого.

Позбудьтеся іржі та поліруйте корпус

Змішайте оцет і харчову соду в пасту (2:1), нанесіть на іржу, залиште на 30 хвилин і змийте. Для полірування нержавіючої сталі використовуйте оцет на вологій ганчірці.

Зберіть гриль і ще раз розігрійте

Поверніть усі деталі на місце й увімкніть гриль на 20 хвилин, щоб прибрати залишки вологи й мила.

Як підтримувати чистоту протягом сезону

Після кожного приготування дайте грилю трохи попрацювати, щоб згорів залишковий маринад.

Також чистьте решітки після кожного використання – щіткою, фольгою, половинкою цибулі або лимона.

Крім того, регулярно перевіряйте, чи не завелися в грилі оси або інші комахи.

Якщо ж гриль сильно забруднений – помийте його парою або відвезіть на автомийку.

До речі, якщо ви не визначилися, яку техніку краще купити для приготування їжі, розгляньте аерогриль, мультипіч чи гриль.