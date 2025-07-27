Интересной идеей в тиктоке поделилась пользовательница @solomiya_muse, передает 24 Канал.

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Что можно сделать из старых баночек?

Наверное, у каждого в доме найдется старая стеклянная баночка то ли от какой-то пасты, то ли от икорки. Как оказалось, их можно фантастически задекорировать и использовать для хранения различных безделушек или специй.

Более того, для этого понадобится только один материал – воздушный пластилин. Именно им можно задекорировать крышечки стеклянных банок.

Для справки. Воздушный пластилин очень эластичный и мягкий, однако на открытом воздухе застывает и не деформируется.

Так, чтобы сделать стильную баночку, сначала следует избавиться от старой этикетки и тщательно вымыть стекло, чтобы не осталось следов клея. Саму крышку следует задекорировать воздушным пластилином.

Для этого следует выбрать желаемый цвет, скрутить шарик, приплюснуть его и вырезать круг такого же размера, как крышка. С помощью клея пластилин следует приклеить к крышке (лучше использовать клеевой пистолет и горячий клей, ведь он надежно будет держать декор).

Затем из пластилина следует сделать дополнительный декор, например – цветы. Все элементы с помощью клея следует также закрепить на крышечке.

Как задекорировать старую банку: смотрите видео

К слову, недавно в сети поделились идеей, как старые коврики-дорожки можно превратить в балдахин. Этот подход позволяет зонировать помещение без дополнительных перегородок, делая комнату уникальной и уютной без больших затрат.