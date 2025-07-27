Цікавою ідеєю у тіктоці поділилася користувачка @solomiya_muse, передає 24 Канал.

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Що можна зробити зі старих баночок?

Напевно, у кожного в домі знайдеться стара скляна баночка чи то від якоїсь пасти, чи то від ікорки. Як виявилося, їх можна фантастично задекорувати та використовувати для зберігання різних дрібничок чи спецій.

Ба більше, для цього знадобиться лише один матеріал – повітряний пластилін. Саме ним можна задекорувати кришечки скляних банок.

Для довідки. Повітряний пластилін дуже еластичний та м'який, однак на відкритому повітрі застигає та не деформується.

Так, щоб зробити стильну баночку, спочатку слід позбутися старої етикетки та ретельно вимити скло, щоб не залишилося слідів клею. Саму кришку слід задекорувати повітряним пластиліном.

Для цього слід обрати бажаний колір, скрутити кульку, приплюснути її та вирізати коло такого ж розміру, як кришка. За допомогою клею пластилін слід приклеїти до кришки (краще використовувати клейовий пістолет та гарячий клей, адже він надійно триматиме декор).

Потім з пластиліну слід зробити додатковий декор, наприклад – квіти. Усі елементи за допомогою клею слід також закріпити на кришечці.

Як задекорувати стару банку: дивіться відео

До слова, нещодавно у мережі поділилися ідеєю, як старі килимки-доріжки можна перетворити на балдахін. Цей підхід дозволяє зонувати приміщення без додаткових перегородок, роблячи кімнату унікальною і затишною без великих витрат.