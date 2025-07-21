Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, у більшості будинків стелі залишаються невидимими – білими, плоскими та порожніми. Проте цей великий простір над головою має величезний потенціал. Як використати старі килимки-доріжки для створення декоративного стельового намету, розповідаємо далі.

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Чому варто звернути увагу на стелю

Стеля займає значну частину візуального простору кімнати, але найчастіше залишається без оформлення. Додати до неї текстуру та колір – це не лише спосіб зробити інтер’єр цікавішим, а й можливість зонувати приміщення без додаткових перегородок. Особливо це актуально для квартир-студій або віталень із відкритим планом.

Сьогодні зростає популярність нестандартного дизайну стелі – балдахінів, дерев’яних панелей, кольорових вставок. Один із найпростіших і найоригінальніших варіантів зробити навіс або намет зі шматків тканини, отриманих із килимків-доріжок.

Як зробити акцентну стелю з килимків-доріжок

Знайдіть матеріал. У магазинах для дому, на маркетплейсах чи у магазинах вживаних товарів килимки-доріжки можна придбати зовсім недорого. Вони зазвичай зроблені з барвистих клаптиків тканини, зшитих або сплетених між собою.

Підготуйте тканину. Розпоріть килим по швах, обережно витягуючи клаптики тканини. Чим більший килим, тим більше матеріалу ви отримаєте.

Як прикрасити стелю за допомогою килимків: дивіться відео

Складіть декоративні смуги. Зберіть клаптики у смуги, поєднуючи кольори на свій смак. Зав’яжіть кінці пряжею або шпагатом, щоб смуги було легше кріпити.

Прикріпіть тканину до стелі. Один край тканини прикріплюється до стіни або кута кімнати (можна використати будівельний степлер). Інший край закріплюється на центральній точці стелі, утворюючи драпіровану форму. Повторюйте з іншими смугами, доки не отримаєте бажаний ефект.

Оберіть масштаб. Ви можете задрапувати лише частину стелі (наприклад, над зоною відпочинку чи столом), або оформити всю площину, створивши ефект шатра.

Результат – простір, що вражає

Такий варіант акцентної стелі зробить кімнату по-справжньому унікальною. Ви отримаєте яскравий і затишний елемент інтер’єру, не витрачаючи великих коштів.

До того ж це чудовий спосіб дати друге життя речам і створити щось власноруч.

До речі, друге життя варто подарувати не тільки килимкам, а й футболкам, з яких можна виготовити практичні та креативні рішення для дому.