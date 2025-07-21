Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, в большинстве домов потолки остаются невидимыми – белыми, плоскими и пустыми. Однако это большое пространство над головой имеет огромный потенциал. Как использовать старые коврики-дорожки для создания декоративной потолочной палатки, рассказываем далее.

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Почему стоит обратить внимание на потолок

Потолок занимает значительную часть визуального пространства комнаты, но чаще всего остается без оформления. Добавить к нему текстуру и цвет – это не только способ сделать интерьер более интересным, но и возможность зонировать помещение без дополнительных перегородок. Особенно это актуально для квартир-студий или гостиных с открытым планом.

Сегодня растет популярность нестандартного дизайна потолка – балдахинов, деревянных панелей, цветных вставок. Один из самых простых и оригинальных вариантов сделать навес или палатку из кусков ткани, полученных из ковриков-дорожек.

Как сделать акцентный потолок из ковриков-дорожек

Найдите материал. В магазинах для дома, на маркетплейсах или в магазинах бывших в употреблении товаров коврики-дорожки можно приобрести совсем недорого. Они обычно сделаны из красочных лоскутков ткани, сшитых или сплетенных между собой.

Подготовьте ткань. Распорите ковер по швам, осторожно извлекая лоскутки ткани. Чем больше ковер, тем больше материала вы получите.

Как украсить потолок с помощью ковриков: смотрите видео

Составьте декоративные полосы. Соберите лоскутки в полосы, сочетая цвета на свой вкус. Завяжите концы пряжей или шпагатом, чтобы полосы было легче крепить.

Прикрепите ткань к потолку. Один край ткани прикрепляется к стене или углу комнаты (можно использовать строительный степлер). Другой край закрепляется на центральной точке потолка, образуя драпированную форму. Повторяйте с другими полосами, пока не получите желаемый эффект.

Выберите масштаб. Вы можете задрапировать только часть потолка (например, над зоной отдыха или столом), или оформить всю плоскость, создав эффект шатра.

Результат – пространство, что поражает

Такой вариант акцентного потолка сделает комнату по-настоящему уникальной. Вы получите яркий и уютный элемент интерьера, не тратя больших средств.

К тому же это отличный способ дать вторую жизнь вещам и создать что-то собственноручно.

Кстати, вторую жизнь стоит подарить не только коврикам, но и футболкам, из которых можно изготовить практичные и креативные решения для дома.