Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, в большинстве домов потолки остаются невидимыми – белыми, плоскими и пустыми. Однако это большое пространство над головой имеет огромный потенциал. Как использовать старые коврики-дорожки для создания декоративной потолочной палатки, рассказываем далее.
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Почему стоит обратить внимание на потолок
Потолок занимает значительную часть визуального пространства комнаты, но чаще всего остается без оформления. Добавить к нему текстуру и цвет – это не только способ сделать интерьер более интересным, но и возможность зонировать помещение без дополнительных перегородок. Особенно это актуально для квартир-студий или гостиных с открытым планом.
Сегодня растет популярность нестандартного дизайна потолка – балдахинов, деревянных панелей, цветных вставок. Один из самых простых и оригинальных вариантов сделать навес или палатку из кусков ткани, полученных из ковриков-дорожек.
Как сделать акцентный потолок из ковриков-дорожек
- Найдите материал. В магазинах для дома, на маркетплейсах или в магазинах бывших в употреблении товаров коврики-дорожки можно приобрести совсем недорого. Они обычно сделаны из красочных лоскутков ткани, сшитых или сплетенных между собой.
- Подготовьте ткань. Распорите ковер по швам, осторожно извлекая лоскутки ткани. Чем больше ковер, тем больше материала вы получите.
Как украсить потолок с помощью ковриков: смотрите видео
- Составьте декоративные полосы. Соберите лоскутки в полосы, сочетая цвета на свой вкус. Завяжите концы пряжей или шпагатом, чтобы полосы было легче крепить.
- Прикрепите ткань к потолку. Один край ткани прикрепляется к стене или углу комнаты (можно использовать строительный степлер). Другой край закрепляется на центральной точке потолка, образуя драпированную форму. Повторяйте с другими полосами, пока не получите желаемый эффект.
- Выберите масштаб. Вы можете задрапировать только часть потолка (например, над зоной отдыха или столом), или оформить всю плоскость, создав эффект шатра.
Результат – пространство, что поражает
Такой вариант акцентного потолка сделает комнату по-настоящему уникальной. Вы получите яркий и уютный элемент интерьера, не тратя больших средств.
К тому же это отличный способ дать вторую жизнь вещам и создать что-то собственноручно.
Кстати, вторую жизнь стоит подарить не только коврикам, но и футболкам, из которых можно изготовить практичные и креативные решения для дома.