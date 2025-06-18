Не тільки захист від негоди: 3 способи, як дах може покращити енергоефективність будинку

Сучасний дах – це вже не просто захист від негоди. Це інструмент для економії енергії, підвищення комфорту в домі та раціонального використання ресурсів.

Як пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila, це розумна інвестиція в енергію. Як дах може стати джерелом енергоефективності та допомогти скоротити витрати, розповідаємо далі.

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Покращена ізоляція та вентиляція

Найочевидніша, але водночас одна з найефективніших змін при заміні даху – це оновлення ізоляції та вентиляції. Ці компоненти суттєво впливають на здатність будинку утримувати тепло взимку та залишатися прохолодним улітку.

Нові матеріали та якісна підкладка створюють міцніший тепловий бар’єр, а продумана вентиляція дає можливість горищу дихати, зменшуючи внутрішнє перегрівання.

Колір даху має значення

Під час вибору покрівельного матеріалу варто врахувати не лише форму та вартість, а й колір. Темна черепиця поглинає більше тепла, тоді як світла – відбиває сонячне випромінювання.

Світловідбивні матеріали

Один із найновіших трендів – використання покрівельних матеріалів, які не поглинають, а відбивають сонячне світло. Такий дах зменшує нагрівання горища, що дозволяє знизити споживання енергії на кондиціонування.

"Прохолодна" черепиця, металеві дахи з відбивним покриттям або спеціальна глина – все це варіанти для тих, хто прагне поєднати сучасний вигляд з енергоефективністю.

До речі, аби дах якомога довше служив та добре виконував свої функції, важливо щорічно очищати його від моху.