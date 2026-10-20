Від вибухової хвилі шибки можуть розлетітися по кімнаті: як захистити вікна

Під час вибуху небезпеку становлять не лише уламки, а й розбите скло, яке може розлітатися на значну відстань і травмувати людей. Повністю захистити вікна від вибухової хвилі побутовими засобами неможливо, однак можна зменшити ризик поранень.

Як убезпечити оселю та що робити, якщо скло вже розбилося, – розкаже 24 Канал.

Як захистити вікна від вибухової хвилі?

Один із доступних способів зменшити розліт уламків – спеціальна захисна плівка для скла. Вона допомагає утримувати уламки разом, якщо скло розбивається, але не робить вікно вибухостійким. Ефективність залежить від характеристик плівки та якості її монтажу.

Інший варіант, який часто радять для тимчасового захисту, – обклеювання скла скотчем. Проте важливо розуміти, що скотч не гарантує захисту від вибухової хвилі й не здатний надійно втримати всі уламки. Тому розглядати його як повноцінний засіб безпеки не варто.

Якщо є можливість, віконні отвори можна закрити міцними щитами з фанери або дерева. Однак такі конструкції також не гарантують захисту від потужного вибуху, а їхнє встановлення не повинно наражати людей на небезпеку.



Як захистити вікна від вибухової хвилі / Фото Unsplash

Що робити під час повітряної тривоги?

Найважливіше правило – не намагатися врятувати вікна, а подбати про власну безпеку. Якщо оголошено повітряну тривогу, перейдіть до укриття. Якщо воно недоступне, дотримуйтеся офіційних рекомендацій:

перебувайте якомога далі від вікон, бажано за двома стінами,

не стійте навпроти скляних поверхонь.

Важливо! Не варто підходити до вікон, щоб спостерігати за вибухами.

Як безпечно прибрати розбите скло?

Якщо вікно вже вибило, спочатку переконайтеся, що перебувати в приміщенні безпечно. Якщо є ризик повторних ударів або пошкодження конструкцій, не починайте прибирання. Коли небезпека минула, дотримуйтеся кількох правил:

Одягніть щільні рукавички та взуття із закритими носками, щоб не порізатися. Обережно зберіть великі уламки та помістіть їх у міцну тару, яка не порветься від гострих країв. Дрібні скалки приберіть вологою серветкою або паперовим рушником, якщо це безпечно для поверхні. Перевірте підлогу та прилеглі ділянки на наявність дрібних уламків. Пилосос використовуйте лише тоді, коли це дозволяє його виробник і немає ризику пошкодити прилад великими шматками скла.

Після прибирання ретельно вимийте руки та перевірте підошви взуття. Якщо скло потрапило в шкіру глибоко або рана сильно кровоточить, зверніться по медичну допомогу. Жоден побутовий спосіб не може гарантувати, що вікно витримає вибухову хвилю. Тому найнадійніша стратегія – завчасно підготувати безпечне місце в оселі та під час тривоги переходити до укриття.