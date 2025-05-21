Оригінальний спосіб, з яким можна контролювати шерсть домашніх тварин у сезон линяння

Весна та літо приносять із собою не лише тепло й сонце, а й сезон інтенсивного линяння улюблених котів і собак. Шерсть опиняється всюди – на меблях, одязі, підлозі.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, якщо вам знайоме відчуття безсилля перед постійним пилососом, щітками та прибиранням, є хороші новини: очищувач повітря може стати вашою головною зброєю в цій боротьбі. Як його використовувати, розповідаємо далі.

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Очищувач повітря проти шерсті

Очищувачі повітря традиційно використовують для фільтрації пилу, пилку та мікробів. Але багато власників домашніх тварин помічають ще одну приємну особливість – значне зменшення кількості шерсті у приміщенні.

Очищувач вловлює частинки шерсті та лупи, перш ніж вони осідають на поверхнях. Як результат – менше прибирання, менше шерсті на одязі й більше вільного часу.

Крім того, якісний очищувач повітря також чудово справляється із запахами. Якщо раніше вам заважав аромат лотка або підстилки, то з очищувачем про це можна забути.

Як правильно використовувати очищувач повітря

Щоб пристрій справді допоміг у сезон линяння, важливо знати кілька простих правил:

Розміщення має значення.

Ставте очищувачі там, де ваші улюбленці проводять найбільше часу – біля ліжечок, мисок, диванів. Ідеальне місце – на підлозі, де осідає більшість шерсті. Так очищувач вловить частинки до того, як вони потраплять на меблі.

Обирайте моделі з попередніми фільтрами.

Деякі очищувачі мають додаткові тканинні фільтри, які затримують великі частинки шерсті ще до того, як вони дійдуть до основного фільтра. Це подовжує термін служби пристрою та полегшує догляд. Варто лише регулярно (приблизно раз на тиждень) промивати або замінювати ці фільтри.

Тварини залишають свою шерсть всюди / Фото Freepik

Максимальні налаштування – максимум ефекту.

Для боротьби з шерстю обирайте найвищі режими роботи або найчутливіші автоматичні налаштування. Це дозволить очищувачу вловлювати навіть найдрібніші частинки.

Не бійтеся потужності.

Чим вищий показник швидкості подачі чистого повітря, тим краще. Очищувач із запасом потужності для великого приміщення швидше справляється з очищенням повітря, а шерсть просто не встигає осідати.

Спеціалізовані фільтри – ще одна перевага.

На ринку є моделі, створені спеціально для власників тварин. Вони оснащені потужними попередніми фільтрами та вугільними картриджами для боротьби з неприємними запахами. Якщо вдома кілька улюбленців – це справді варта уваги інвестиція.

Не забувайте про меблі

Очищувачі повітря працюють з повітрям – але диван все одно збирає шерсть. Тому варто мати під рукою щітку чи ролик для видалення шерсті. Залишайте її на журнальному столику чи поруч із місцем, де найчастіше відпочиваєте з тваринами – так ви зможете швидко реагувати, коли ситуація виходить з-під контролю.

До речі, шерсть – не єдина проблема власників домашніх улюбленців. Іноді також доводиться шукати способи, аби позбутися бліх у будинку.