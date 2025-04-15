Великоднє дерево: декор своїми руками, що прикрасить дім і принесе святковий настрій

Великдень у різних країнах має свої унікальні традиції. Зокрема, у деяких регіонах популярною практикою є створення великоднього дерева, коли розфарбовані яйця вішають на гілки.

Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, це не лише красивий спосіб прикрасити дім, а й можливість створити щось символічне власноруч. Як же виготовити такий декор, розповідаємо далі.

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Як зробити великоднє дерево

Таку прикрасу легко зробити вдома, навіть разом із дітьми. Вам знадобиться лише кілька простих матеріалів: видуті та розфарбовані яйця, стрічки та гілки верби або іншого дерева.

Першим кроком оберіть вазу чи іншу ємність, в якій розміщуватимете свою композицію. Закріпіть там гілки будь-яким зручним способом, до прикладу використовуючи флористичну піну чи крупу. Якщо обираєте вазу, насипте на дно камінці для стійкості, додайте трохи води та розмістіть гілки на свій смак.

Як зробити великоднє дерево: дивіться відео

Далі прикріпіть до своїх розфарбованих яєць стрічки, щоб їх можна було повісити на дереві. Це можна зробити за допомогою клею-пістолета або протягуючи мотузочку через отвори у яйцях.

Наостанок розмістіть розписані яйця на гілках та додайте стрічки чи інший декор, який вам подобається.

Композиція, що не лише прикрашає оселю, а й приносить атмосферу весни та тепла, готова.

До речі, іншу оригінальну великодню прикрасу можна зробити за допомогою моркви та квітів.