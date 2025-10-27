Забудьте про монстеру: які кімнатні рослини будуть у тренді у 2026 році

Кімнатні рослини продовжують набирати популярності – завдяки користі для здоров’я та їхній здатності створювати затишну атмосферу вдома. Та у 2026 році тенденції виходять за межі естетики.

Які кімнатні рослини будуть у тренді у 2026 році – розкаже 24 Канал з посиланням на aol.

Дивіться також Хаос вдома: які 4 речі ні в якому разі не можна розміщувати у передпокої

Співзасновниця та CEO компанії Gardenuity Донна Летьє розповіла, що останнім часом людей приваблюють не лише гарні, але й функціональні рослини.

Тренди 2026 року базуються на зв'язку з природою, із собою та з простою радістю догляду за живими істотами,

– зазначила Донна Летьє.

Які рослини будуть у тренді?

Алоказія сільвер драгон

Рідкісна рослина має товсті сріблясто-зелені листки з темними прожилками, які додають інтер'єру екзотичності. Вона ідеально почувається у вологих кімнатах, наприклад, у ванній.



Алоказія сільвер драгон / Фото з мережі

Пальма Белла

Мініатюрна пальма Белла створює тропічну атмосферу навіть у невеликих приміщеннях. Вона безпечна для домашніх тварин і знижує рівень стресу, тож стане чудовим акцентом у вітальні або ванній.

Бегонія Рекс

Ця рослина вражає яскравими листками – від сріблястих до фіолетових відтінків. Вона додає простору текстури та кольору, не займаючи багато місця, і чудово поєднується з іншими рослинами.



Бегонія Рекс / Фото з мережі

Папороть Бостонська

Gardener's Supply наголошує, що це – класика, яка повертається! Бостонська папороть стане частиною тренду на вінтажний стиль. Вона безпечна для дітей і тварин, любить високу вологість і м'яке освітлення.

Які рослини підійдуть новачкам?

Якщо ви лише починаєте знайомство зі світом кімнатних рослин, варто обрати ті, що не потребують складного догляду. Серед найкращих варіантів – сансев'єрія циліндрична, сукулентна рослина з Африки, яка чудово переносить спеку та посуху.

Вона потребує лише помірного поливу й яскравого, але розсіяного світла. Ще один невибагливий фаворит – заміокулькас, відомий як "доларове дерево". Йому достатньо рідкісного поливу та звичайного денного або навіть штучного освітлення, а блискуче зелене листя додає інтер'єру свіжості.

Як ми бачимо, тренди 2026 року – це повернення до природи, турбота про власний добробут і любов до живого. Незалежно від того, чи ви досвідчений колекціонер, чи новачок, зелені друзі зроблять ваш дім теплішим, гармонійнішим і сповненим життя.