Забудьте про монстеру: які кімнатні рослини будуть у тренді у 2026 році
- У 2026 році кімнатні рослини будуть трендовими не лише за естетикою, але й за функціональністю, з акцентом на зв'язок з природою та догляд за живими істотами.
- Серед популярних рослин будуть алоказія сільвер драгон, пальма Белла, бегонія Рекс, та бостонська папороть, які додають інтер'єру екзотичності, кольору та вінтажного стилю.
Кімнатні рослини продовжують набирати популярності – завдяки користі для здоров’я та їхній здатності створювати затишну атмосферу вдома. Та у 2026 році тенденції виходять за межі естетики.
Які кімнатні рослини будуть у тренді у 2026 році – розкаже 24 Канал з посиланням на aol.
Співзасновниця та CEO компанії Gardenuity Донна Летьє розповіла, що останнім часом людей приваблюють не лише гарні, але й функціональні рослини.
Тренди 2026 року базуються на зв'язку з природою, із собою та з простою радістю догляду за живими істотами,
– зазначила Донна Летьє.
Які рослини будуть у тренді?
- Алоказія сільвер драгон
Рідкісна рослина має товсті сріблясто-зелені листки з темними прожилками, які додають інтер'єру екзотичності. Вона ідеально почувається у вологих кімнатах, наприклад, у ванній.
Алоказія сільвер драгон / Фото з мережі
- Пальма Белла
Мініатюрна пальма Белла створює тропічну атмосферу навіть у невеликих приміщеннях. Вона безпечна для домашніх тварин і знижує рівень стресу, тож стане чудовим акцентом у вітальні або ванній.
- Бегонія Рекс
Ця рослина вражає яскравими листками – від сріблястих до фіолетових відтінків. Вона додає простору текстури та кольору, не займаючи багато місця, і чудово поєднується з іншими рослинами.
- Папороть Бостонська
Gardener's Supply наголошує, що це – класика, яка повертається! Бостонська папороть стане частиною тренду на вінтажний стиль. Вона безпечна для дітей і тварин, любить високу вологість і м'яке освітлення.
Які рослини підійдуть новачкам?
- Якщо ви лише починаєте знайомство зі світом кімнатних рослин, варто обрати ті, що не потребують складного догляду. Серед найкращих варіантів – сансев'єрія циліндрична, сукулентна рослина з Африки, яка чудово переносить спеку та посуху.
- Вона потребує лише помірного поливу й яскравого, але розсіяного світла. Ще один невибагливий фаворит – заміокулькас, відомий як "доларове дерево". Йому достатньо рідкісного поливу та звичайного денного або навіть штучного освітлення, а блискуче зелене листя додає інтер'єру свіжості.
Як ми бачимо, тренди 2026 року – це повернення до природи, турбота про власний добробут і любов до живого. Незалежно від того, чи ви досвідчений колекціонер, чи новачок, зелені друзі зроблять ваш дім теплішим, гармонійнішим і сповненим життя.