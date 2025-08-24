Багато хто вважає, що найкраще садити квіти восени або ж навесні, коли ще прохолодно. Однак деякі багаторічні рослини можна садити й у серпні.

Хоча в серпні ще високі температури, але ці квіти зможуть пристосуватися до нових умов. Як 7 квітів можна посадити зараз – повідомляє 24 Канал з посиланням на Southern Living.

До теми Додадуть кольору: квіти, які варто посадити напередодні осені

Які квіти посадити у серпні?

Ехінацея

Найкраща квітка, яку можна посадити у серпні, – ехінацея. Ця рослина приваблює запилювачів у сад, а також милуватиме око яскравими квітами до осені.

Іриси

Іриси додають кольору та висоти клумбі навесні та на початку літа, але найкращий час для їхньої посадки – це серпень. До нового сезону цвітіння цибулини ірисів зможуть прийнятися у ґрунті та пристосуватися до нових умов.



Іриси можна садити у серпні / Фото Unsplash

Айстри

Ніжні айстри додають кольорів осінньому саду. Як не дивно, але садити їх треба також у серпні. Якщо висадити вже дорослі саджанці, то перші квіти можуть з'явитися вже цієї осені. Головна перевага айстр – тривале цвітіння протягом майже усієї осені.

Лілійники

Лілійники – одні з найменш вибагливих квітів, які можна посадити на власному подвір'ї. Ці рослини пристосовуються до спеки, сонця та вітрів. Хоча лілійники й не розквітнуть першої весни, але ці багаторічні рослини точно милуватимуть око пізніше.



Лілійники / Фото Unsplash

Хризантеми

Складно уявити осінній сад без неймовірних хризантем. Зазвичай, їх висаджують навесні, але це можна зробити і в серпні.

Рудбекія шорстка

Саме тоді, коли ви думаєте, що яскраві кольори літа минули, пора садити рудбекію шорстку. Класичні жовті квіти будуть цвісти аж до кінця осені та милуватимуть око яскравими жовтими пелюстками.



Які квіти посадити у серпні / Фото Unsplash

Шавлія

Шавлія може наповнити сад фіолетовими квітами протягом усієї осені. Висаджена у серпні рослина матиме час, аби вкоренитися, а також знайти для себе найкраще місце, щоб зачаровувати квітами у новому сезоні.

Раніше садівники назвали рослини, які ніколи не слід поливати зі шланга. Серед них – троянди.