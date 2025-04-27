Весняне прибирання: 7 місць у домі, про які ви найчастіше забуваєте

Весна – це не лише час пробудження природи, а й чудова нагода навести лад у своєму домі, тож більшість людей із новими силами береться за прибирання.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, втім, переважна більшість зосереджується на тому, що видно неозброєним оком. На які менш помітні, проте не менш важливі місця, також слід звернути увагу, розповідаємо далі.

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Верхня частина холодильника

Це – класичний приклад "далеко від очей – далеко від серця". Але саме тут накопичується пил і жир, які можуть псувати загальний стан кухні. Візьміть стілець, протріть поверхню вологою ганчіркою. Якщо не чистили давно – зробіть це двічі.

Вентиляційний отвір витяжки

Жир і пил утворюють на витяжці липкий жовтуватий наліт. Для очищення просто змішайте теплу воду з мийним засобом, протріть губкою, а потім – паперовим рушником. Це не складно, але ефективно.

Фільтр посудомийної машини

Забитий фільтр – це суміш із залишків їжі, жиру та мінералів, які знову потрапляють на посуд. Зніміть нижню полицю, відкрутіть фільтр, промийте з милом і встановіть назад – процедура займає лічені хвилини.

Весна – чудовий час для прибирання / Фото Freepik

Всередині сміттєвого бака

Неприємні запахи, плями й комахи – часті "мешканці" сміттєвих контейнерів. Періодично мийте їх – це зробить дім свіжішим.

Світильники

Під час щоденного прибирання світильники часто залишаються поза увагою. Витріть лампи, кріплення, ланцюги вологою ганчіркою. Якщо прилад має скляні плафони – зніміть і промийте їх окремо.

Диван, подушки та підкладка

Під подушками та диваном може накопичуватися пил, крихти й інші сюрпризи. Пересуньте меблі, пропилососьте, а чохли, які можна прати – закиньте в пральну машину.

Гараж

Часто гараж перетворюється на місце, куди зносяться непотрібні речі. Весна – чудова нагода для ревізії. Замість віника можна скористатися повітродувкою – це швидше й ефективніше.

До речі, якщо до вашого плану прибирання навесні входить миття підлоги, врахуйте, що робити це можна не кожного дня.