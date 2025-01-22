Те, що раніше було розкішшю, тепер норма: які побутові прилади стали звичними у сучасному світі

У сучасному світі постійно з'являються нові гаджети й побутова техніка. З часом вона займає почесне місце у повсякденних справах і вже стає незамінним помічником, без якого складно уявити своє життя.

Нові дослідження підтверджують, що саме покоління Z переосмислює поняття розкоші у питанні побутової техніки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Mirror.

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Яка побутова техніка більше не сприймається як розкіш

Покоління Z переосмислює сучасне життя, й те, що раніше вважалося розкішшю, нині стає абсолютно звичним у повсякденному житті. Так, нові дослідження стверджують, що такі прилади, як кавоварки, щипці для волосся та фритюрниці є незамінними у сучасному житті. Водночас старше покоління називає їх предметами розкоші.

Довідка. Покоління Z (зумери) – це покоління людей, які народжувалися у період приблизно між 1997 і 2012 роками (хоча межі можуть трохи варіюватися залежно від джерела). Зумери виросли в умовах тотальної цифровізації та широкого доступу до інтернету й з дитинства були оточені великою кількістю гаджетів.

У рамках дослідження опитали 2000 дорослих осіб. Серед них 41% людей вважає кавоварки предметом розкоші, і саме так відповідали старші люди. Водночас 64% молоді вважає їх незамінними у побуті, а хтось – і зовсім не уявляє життя без них.



Кавоварка стала незамінною у сучасному житті / Фото Freepik

Те ж стосується і щипців для волосся: 30% опитаних старшого віку вважають цей предмет розкішшю і необов'язковим у побуті, тоді як 55% молоді не уявлять без них життя. Аерогриль незамінним у сучасному побуті вважають 33% молоді, а 47% – предметом розкоші.

Однак, є й спільні думки щодо побутової техніки. Так, своє життя без пральної машини не уявляють 62% опитаних. Загалом, згідно з опитуваннями, є 10 предметів побутової техніки, без яких складно уявити сучасне життя: