Новые исследования подтверждают, что именно поколение Z переосмысливает понятие роскоши в вопросе бытовой техники. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

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Какая бытовая техника больше не воспринимается как роскошь

Поколение Z переосмысливает современную жизнь, и то, что раньше считалось роскошью, сейчас становится абсолютно привычным в повседневной жизни. Так, новые исследования утверждают, что такие приборы, как кофеварки, щипцы для волос и фритюрницы являются незаменимыми в современной жизни. В то же время старшее поколение называет их предметами роскоши.

Справка. Поколение Z (зумеры) – это поколение людей, которые рождались в период примерно между 1997 и 2012 годами (хотя границы могут немного варьироваться в зависимости от источника). Зумеры выросли в условиях тотальной цифровизации и широкого доступа к интернету и с детства были окружены большим количеством гаджетов.

В рамках исследования опросили 2000 взрослых людей. Среди них 41% людей считает кофеварки предметом роскоши, и именно так отвечали старшие люди. В то же время 64% молодежи считает их незаменимыми в быту, а кто-то – и вовсе не представляет жизни без них.



Кофеварка стала незаменимой в современной жизни / Фото Freepik

То же касается и щипцов для волос: 30% опрошенных старшего возраста считают этот предмет роскошью и необязательным в быту, тогда как 55% молодежи не представят без них жизни. Аэрогриль незаменимым в современном быту считают 33% молодежи, а 47% – предметом роскоши.

Однако, есть и общие мнения относительно бытовой техники. Так, свою жизнь без стиральной машины не представляют 62% опрошенных. В общем, согласно опросам, есть 10 предметов бытовой техники, без которых сложно представить современную жизнь: