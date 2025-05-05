Можна спровокувати пожежу: які прилади ніколи не можна під'єднувати до однієї розетки

Часто люди ігнорують традиційні поради щодо безпеки у домі. Особливо це стосується електросистеми, яку, до слова, дуже легко перевантажити й спричинити пожежу.

Так, до однієї розетки не слід одночасно підключати деякі електроприлади. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Better Homes & Gardens.

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Які прилади не слід підключати до однієї розетки

Якщо прилад споживає багато електроенергії, то його обов'язково слід підключати до окремої розетки з окремою проводкою. За словами електриків, обов'язково окрему розетку слід виділяти для:

обігрівачів,

кондиціонерів,

електропечей,

мікрохвильових печей,

тостерів,

бігових доріжок.

Також будь-яке обладнання чи побутова техніка, які генерують тепло чи мають двигун, повинні мати окрему електролінію з розеткою. Так, щоб захистити свій дім від пожежі, слід відразу продумати різні кола живлення для потужних приладів. До прикладу, якщо до одного кола живлення на одній розетці увімкнути одночасно фен і пилосос, то є ймовірність, що один з приладів вимкнеться.

Одне коло живлення, тобто одна розетка, може витримати від 1440 до 1920 ватів, залежно від сили струму. Відтак, якщо прилади потужні, то розетка може не витримати навантаження. Це може спричинити коротке замикання чи навіть пожежу.

До слова, нещодавно експерти Rozetka розповіли 24 Каналу, як працюють розумні розетки. Так, розумні розетки дозволяють віддалено керувати електроприладами через додатки та голосових асистентів, а також налаштовувати сценарії, таймери та розклади.