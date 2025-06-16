Захаращують простір: 8 речей, які не варто зберігати на веранді влітку

Літні дні спонукають проводити більше часу надворі, насолоджуючись теплом, сонцем і відпочинком. Проте існує небезпека, що веранда швидко перетвориться на місце зберігання всього підряд – від рушників до іграшок.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, таким чином деякі речі можуть зіпсуватися під впливом негоди або навіть привабити шкідників. Що саме не варто залишати на вулиці, розповідаємо далі.

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Плавальний одяг та споряддя

Після дня біля басейну легко залишити купальні костюми, рушники та інші речі на веранді. Проте вони швидко брудняться, вбирають пил, а волога сприяє появі цвілі.

Зберігайте усе у водонепроникній коробці на вулиці або у спеціальному контейнері в гаражі.

Подушки для вуличних меблів

Тканинні речі швидко псуються під дією дощу, вологи та сонця. Подушки вицвітають, пліснявіють і швидко втрачають вигляд.

Тримайте їх у спеціальній лаві зі сховищем або заносьте всередину після використання.

Взуття

Навіть кілька пар взуття на порозі з часом виглядають неохайно, до того ж привертають комах – особливо павуків, які полюбляють затишні темні місця.

Зберігайте взуття в передпокої на полиці або в шафці з місцем для сидіння.

Фарби та хімічні речовини

Фарби, морилки, засоби для чищення можуть зіпсуватися або стати небезпечними через спеку або вологу.

Тримайте їх у вентильованому приміщенні – сараї чи гаражі – якомога далі від сонця та дітей.

Веранда – не найкраще місце для зберігання речей / Фото Freepik

Дрова

Нехай дрова на веранді й виглядають атмосферно, вони можуть привабити мурах, гризунів і навіть змій.

Тримайте дрова накритими, на відстані від стін будинку.

Велосипеди та вуличні іграшки

Іграшки, самокати та велосипеди швидко іржавіють під дощем і сонцем, а також створюють безлад.

Залишайте їх у критому приміщенні або спеціальному місці для дитячого інвентарю.

Миски для домашніх тварин

Їжа на вулиці приваблює комах і диких тварин. Навіть миска з водою на ніч – не найкраща ідея.

Виносьте посуд для улюбленців лише тоді, коли ви поруч, а потім одразу прибирайте.

Електроніка

Bluetooth-колонки, зарядні пристрої, освітлення – усе це чутливе до перепадів температур і вологи. Нічна роса чи раптовий дощ можуть вивести техніку з ладу.

Заносьте пристрої в дім після використання та зберігайте їх поруч із виходом, щоб легко діставати знову.

До речі, якщо ви хочете додати неочікуваний дизайнерський акцент, оновити свою веранду можна за допомогою диско-кулі.