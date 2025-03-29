Рослини-компаньйони для троянд: як зробити свій сад ще привабливішим

Троянди пропонують класичну красу, яка століттями зачаровувала людей. Втім, якщо у вас є розарій, правильний вибір рослин-компаньйонів допоможе зробити його ще ефектнішим.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, ідеальні компаньйони повинні процвітати в тих самих умовах, що й троянди – на сонці та в добре дренованому ґрунті. Найкращими варіантами таких рослин ділимось далі.

До теми Очистьте свій сад після зими: 10 кроків до ідеального вигляду

Лаванда

Лаванда – це трав'яниста багаторічна рослина з ніжними фіолетовими квітами, яка чудово доповнює троянди. Її синьо-фіолетові відтінки гармонійно контрастують із класичними кольорами троянд.

Крім естетики, вона також корисна для захисту розарію. Лаванда відлякує шкідників, таких як попелиця та білокрилка, а також приваблює запилювачів.

Самшит

Самшит – це універсальний вічнозелений кущ, який створює структуру та фон для троянд, роблячи їхній колір ще яскравішим. Він ідеально підходить для формування бордюрів та партерів у розарії.

Клематис

Клематиси – це витончені в'юнкі рослини, які гармонійно поєднуються з трояндами, особливо на арках та стінах. Вони цвітуть у різних кольорах і додають об’єму садовому дизайну.

Доповнюючи троянди іншими квітами, можна отримати ще більш привабливий сад / Фото Freepik

Котяча м'ята

Котяча м’ята не лише естетично доповнює троянди своїми ніжними квітами, а й приваблює корисних хижаків, які зменшують кількість шкідників у саду.

Чорнобривці

Чорнобривці – це яскраві однорічні квіти, які мають природні властивості відлякування шкідників. Вони допомагають захистити троянди від різних жуків.

Крім правильних сусідів, для гарного росту трояндам потрібен ще й дбайливий догляд. Зокрема, для троянд важлива вчасна обрізка.

Герань

Герань – універсальна квітуча рослина, яка забезпечує сад яскравими відтінками та допомагає захистити троянди від шкідників.