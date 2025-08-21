Достатня кількість води відіграє важливу роль у добробуті рослин. Однак не кожен полив є добрим.

Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, тиск води з садового шланга може негативно впливати на деякі рослини. Що краще не поливати таким чином і який полив розглянути натомість, розповідаємо далі.

Які рослини не варто поливати шлангом?

Салат

Салат має дуже ніжне листя, а шланг занадто жорсткий для нього. Краще використовувати крапельне зрошення або налаштувати розпилення на садовому шлангу та спрямовувати його на ґрунт.

Помідори

Помідори також дуже делікатні, і садовий шланг може призвести до розтріскування їхніх плодів. Найкраще використовувати крапельне зрошення або лійку для поливу.

Полуниця

Ніколи не поливайте полуницю зі шланга. Потрапляння землі на ягоди може призвести до появи цвілі або хвороб. Для неї теж бажано використовувати крапельне зрошення або лійку для поливу.

Лійка часто є кращим рішенням / Фото Freepik

Трави

Більшість трав ніжні та можуть бути легко пошкоджені садовим шлангом. Крім того, намокання листя може призвести до появи грибка. Поливайте їх варто безпосередньо біля основи у найбільш м'який спосіб.

Братки

Братки – дуже ніжні квіти, і вода з садового шланга може бути для них занадто сильною, змиваючи ґрунт або пошкоджуючи пелюстки. Натомість краще обрати лійку з носиком або крапельну зрошувальну лінію для збереження рослин.

Бегонії

Бегонії також мають тендітні пелюстки, тому їх не слід поливати зі шланга. Натомість рекомендують використовувати лійку або розпилювач.

Троянди

Хоча троянди можна поливати шлангом, він обов'язково повинен мати насадку для розпилення. Звичайний потік води може бути занадто агресивним для троянд, які схильні до осипання пелюстків, якщо застосовувати занадто сильний тиск.

До слова, важливо налаштовувати розумний полив рослин, щоб не нашкодити саду та зекономити воду.