Ідеальні для новачків: квіти, з яких легко почати займатися садівництвом

Якщо ви тільки починаєте займатися садівництвом, найлегше це робити, обираючи квіти, які не потребують особливого догляду.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, з рослинами, які легко ростуть і дають чудові результати, ви зможете насолоджуватися барвистим садом без зайвого клопоту. Які ж квіти для цього обрати, розповідаємо далі.

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Чорнобривці

Чорнобривці – це одна з найпростіших квіток для вирощування. Вони жаростійкі, стійкі до шкідників і цвітуть аж до заморозків. Висаджуйте їх на сонячних ділянках із добре дренованим ґрунтом. Поливати ці рослини потрібно помірно, дозволяючи ґрунту підсихати між поливами.

Ехінацея

Вони приваблюють запилювачів і можуть рости як у відкритому ґрунті, так і в контейнерах. Ці квіти доступні в різних кольорах: фіолетовому, червоному, білому, жовтому. Вони є багаторічними та можуть самозасіватися, що робить їх чудовим вибором для довготривалого квітника.

Цинії

Цинії – яскраві квіти, що легко вирощуються з насіння. Вони стійкі до посухи та цвітуть усе літо. Важливо забезпечити їм сонячне місце і добре дренований ґрунт. Поливати слід лише після висихання верхнього шару ґрунту.

Космос

Ці квіти швидко ростуть і невибагливі у догляді. Вони можуть витримувати посуху і не вимагають родючого ґрунту. Їхні легкі й повітряні бутони радують своїми відтінками рожевого, білого, червоного й жовтого кольорів.

Садівництво не повинно бути дуже складною справою / Фото Freepik

Лофант

Лофант приваблює бджіл та метеликів, а його квітки бувають синього, фіолетового, рожевого, червоного та білого кольорів. Ця багаторічна рослина стійка до посухи та не потребує особливого догляду після укорінення.

Соняшники

Соняшники легко вирощувати з насіння. Вони потребують багато сонця та добре дренованого ґрунту. Деякі сорти можуть досягати кількох метрів у висоту, тоді як карликові варіанти ідеальні для горщиків.

Настурції

Настурції не потребують особливого догляду та добре ростуть навіть на бідному ґрунті. Колірна гама цих квітів включає рожеві, червоні, жовті, білі та помаранчеві відтінки.

Хризантеми

Хризантеми відомі своїми сміливими, яскравими квітами. Вони можуть бути як однорічними, так і багаторічними, залежно від сорту. Їм потрібно багато сонця та регулярний полив. Багаторічні види варто захищати від морозів узимку, але загалом вони є невибагливими.

До речі, простими у вирощуванні можуть бути й деякі кімнатні рослини. Якщо досвіду догляду за ними замало або він виявився не надто успішним, є кілька квітів, з яких краще починати.