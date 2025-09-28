У світі дизайну інтер’єру є тренди, які тримаються десятиліттями, а є й ті, що зникають так само швидко, як з’являються.

Оскільки, як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, вкладати гроші у тенденції, що вже втрачають актуальність, – ризиковано, варто розуміти, на що варто звернути увагу сьогодні. Від яких рішень бажано відмовитись, розповідаємо далі.

До теми Тренд із 90-х повертається: його помітили в оселі акторки Різ Візерспун

Які тренди в дизайні втрачають свою актуальність?

Повністю білі кухні

Колись вони вважалися вершиною елегантності, але сьогодні все частіше сприймаються як холодні та безликі. Тепер у тренді більше характеру та затишку. Додати індивідуальності допоможуть природні матеріали – камінь із виразним малюнком, різні відтінки деревини та теплі кольорові акценти.

Надмірно підібрані комплекти меблів

Купувати готовий набір меблів вже не модно. Дуже узгоджені комплекти виглядають застарілими. Сьогодні актуальне змішування різних текстур, оздоблень, стилів та навіть епох. Це робить дім живим і персональним, а не схожим на сторінку з каталогу.

Відкриті полиці

Вони виглядають стильно, але їхня практичність часто програє. На них швидко збирається пил, а надлишок дрібниць створює враження хаосу. Відтак все більше власників обирають функціональні системи зберігання – від вінтажних шаф до оригінальних гардеробів.

Надмірний мінімалізм

Суворі, холодні, майже стерильні інтер’єри відходять у минуле. Тепер зростає запит на теплі та живі простори. Мінімалізм поступається місцем більш багатошаровим та душевним інтер’єрам.

Модні тенденції регулярно оновлюються / Фото Freepik

Які тренди натомість стають актуальними?

Як пише Schaeffer Homes, на заміну трендам, що втрачають актуальність, приходять нові тенденції. Зокрема, у 2026 році, за прогнозами дизайнерів, популярність здобудуть такі рішення:

Біофільний дизайн – використання зелених рослин, каменю, дерева, великих вікон та природних матеріалів.

Криві та органічні форми – арки, округлі меблі, плавні лінії та м’які інтер’єри.

Максималізм – багатошарові візерунки, сміливі кольори, особисті колекції й акценти з історією.

Теплі колірні палітри – теракота, оливковий, іржавий, пісочний, насичений сіро-коричневий.

Ручна робота та унікальні деталі – плитка на замовлення, балки з переробленої деревини, авторське освітлення.

Акцентні стіни – індивідуальність, що висловлюється через колір, шпалери, дерев’яні рейки чи камінь.

Сучасна ностальгія – ретро-елементи 60-х, 70-х, 90-х у поєднанні з сучасними оздобленнями.

Гнучке планування – багатофункціональні простори, що легко трансформуються.

Багатошарове освітлення – комбінація різних світильників для настрою та функціональності.

Інтер’єр, орієнтований на здоров’я – простори для релаксації, спа-ванні кімнати, продумана акустика й вентиляція.

Інтегровані технології – невидимі системи управління світлом, кліматом і безпекою.

Які тренди актуальні цієї осені?

Тренди також мають свою сезонність. Деякі тенденції стають більш актуальними залежно від того, яка пора року триває.

Так, у домашньому дизайні восени 2025 у моді використання кам'яних елементів, нестандартного оздоблення та насичених природних відтінків.

Також популярними є вінтажні акценти та затишні, нерівномірні текстури, які додають інтер'єру тепла й об’єму.