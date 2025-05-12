Підвісний чи підлоговий: який унітаз краще обрати

Плануючи ванну кімнату, слід продумати й те, який встановлювати унітаз. У сучасних інтер'єрах частіше зустрічається підвісний унітаз, однак чи дійсно він практичний?

Який унітаз краще обрати – повідомляє 24 Канал з посиланням на відео @memfis.ua у TikTok.

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Який унітаз обрати

У сучасних ванних кімнатах можна побачити як підвісний, так і підлоговий унітаз. Кожен з них має свої переваги.

Так, підвісний унітаз:

має сучасніший вигляд;

займає менше місця;

практичніший у прибиранні.

Деякі вважають, що підвісна система не зможе витримати ваги людини, однак це не так. Підвісні унітази можуть витримати вагу до 400 кілограмів.

Якщо підвісна система зламається, то її можна відремонтувати через кнопку і не доведеться розбирати всю інсталяцію. До того ж, якщо встановити всю систему правильно, то унітаз може прослужити щонайменше 10 років.

Переваги підвісного унітаза: дивіться відео

Що стосується підлогових унітазів, то вони:

легкі в установці;

мають нижчу вартість;

надійні;

простіші у ремонті.

Відтак, обираючи підвісний чи підлоговий унітаз, слід враховувати власний бюджет та вподобання.

До слова, раніше у мережі розповіли, як часто потрібно мити та чистити унітаз.