Звичний 21 градус підходить не всім: як знайти комфортну температуру взимку

Однакова температура в усій квартирі не завжди забезпечує комфорт. У спальні може бути прохолодніше, а у вітальні, де родина проводить вечори, – тепліше. Правильні налаштування допомагають уникнути перегрівання кімнат і зайвих витрат на опалення.

Як пише польське видання RMF24, для більшості людей комфортна температура перебуває в межах 18 – 21 градуса. Конкретний показник залежить від потреб мешканців, їхньої активності та особливостей житла.

Яка температура має бути у квартирі взимку?

На відчуття тепла впливає не лише термометр. Важливі також утеплення стін, стан вікон, протяги та вологість. Тому за однакової температури у двох помешканнях може бути по-різному комфортно. 18 градусів – це орієнтир мінімальної температури для загального населення в холодний сезон, наведений у рекомендаціях ВООЗ.

Проте налаштування варто підбирати відповідно до того, як використовується приміщення:

Вітальня – приблизно 19 – 21 градус. Під час спокійного відпочинку чи тривалого сидіння може бути комфортніше за вищої температури.

Під час спокійного відпочинку чи тривалого сидіння може бути комфортніше за вищої температури. Спальня – близько 18 градусів. Прохолоднішу кімнату не потрібно робити настільки холодною, щоб це заважало відпочинку.

Прохолоднішу кімнату не потрібно робити настільки холодною, щоб це заважало відпочинку. Ванна – тепліша під час користування. Температуру доцільно підбирати так, щоб після душу не було холодно, й водночас забезпечувати належну вентиляцію.

Зауважимо, що це практичні орієнтири, а не жорсткі правила для кожної оселі.

Кому може знадобитися більше тепла?

Літні люди та мешканці з хронічними захворюваннями, особливо серцево-судинними й респіраторними, можуть потребувати температури вище 18 градусів. А от для немовлят комфортними будуть 16 – 20 градусів.



Яку температуру підтримувати в різних кімнатах узимку / Фото Unsplash

Як налаштувати опалення й не переплачувати?

Якщо вдома надто тепло, знижуйте налаштування поступово й спостерігайте за комфортом родини. Експерти пропонують починати з 21 градуса та зменшувати показник на один градус, доки температура залишається комфортною.

Термостатичні клапани на радіаторах допомагають окремо регулювати температуру в кімнатах. Наприклад, гостьову спальню можна обігрівати менше, ніж вітальню, якою користуються щодня. Сам термостат не слід закривати шторами чи меблями – йому потрібна вільна циркуляція повітря для правильного вимірювання.

Додатково варто усунути протяги та перевірити роботу радіаторів. Розмір економії залежатиме від утеплення будинку, обладнання й способу нарахування оплати, тому універсального відсотка для всіх квартир немає.