Радіатор може працювати на повну потужність, але тепло все одно не діставатиметься до найвіддаленіших куточків кімнати. Виявляється, покращити циркуляцію повітря допоможе проста деталь, яку часто недооцінюють, – полиця над батареєю.

Як пише Wprost.pl, вона не лише змінює напрямок теплого потоку, а й захищає стіну від надмірного нагрівання.

Як полиця над радіатором допомагає поширювати тепло?

Радіатори обігрівають приміщення, зокрема, завдяки конвекції:

нагріте повітря підіймається вгору,

а холодніше надходить знизу.

Полиця над батареєю може спрямувати частину теплого потоку вглиб кімнати, а не вздовж стіни. Крім того, вона обмежує нагрівання ділянки стіни над радіатором і допомагає зменшити появу темних пилових смуг.

Як правильно встановити полицю?

Головне – не перешкоджати циркуляції повітря. Занадто широка або низька полиця може зменшити тепловіддачу батареї. Перед монтажем перевірте рекомендації виробника радіатора. Для деяких моделей потрібен зазор близько 10 – 15 сантиметрів, однак це не універсальна вимога.

Також важливо:

не закривати вентиляційні отвори;

обирати матеріал, придатний для використання біля джерел тепла;

надійно кріпити полицю до стіни;

не перекривати доступ до термостатичного клапана;

не ставити на неї свічки та аерозолі.



Що краще не ставити на поличку / Фото Unsplash

Чи допоможе полиця заощадити на опаленні?

Полиця не виробляє додаткового тепла й не гарантує зменшення рахунків. Вона лише змінює напрямок руху повітря. Якщо завдяки цьому в кімнаті стане комфортніше, можна буде трохи знизити температуру на термостаті й потенційно заощадити енергію. Водночас неправильно встановлена конструкція може заважати роботі радіатора, через що приміщення нагріватиметься повільніше.

Що ще допоможе батареї краще обігрівати кімнату?

Щоб радіатор ефективніше віддавав тепло, не закривайте його щільними шторами, не ставте перед ним меблі та перевірте, чи не перекрита термостатична головка. Якщо батарея прогрівається нерівномірно, можливо, із неї потрібно випустити повітря або перевірити клапан.