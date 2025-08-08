Історичні будинки завжди приховують чимало таємниць і відео, яке нещодавно стало вірусним у тікток, це яскраво демонструє.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, власниця вікторіанського будинку 1858 року Мішель Мейберрі поділилася роликом, у якому показала процес реконструкції та приголомшливі відкриття всередині своєї нової оселі. Що знайшла жінка, розповідаємо далі.

Які відкриття приховує вікторіанський будинок?

З моменту публікації відео Мішель переглянули понад 636 000 разів. У ньому вона розповідає про речі, які виявили під час реставрації історичного помешкання.

Серед найцікавіших знахідок – вивіска з написом "Blood Mobile", що є спадщиною часу, коли будинок використовувався Американським Червоним Хрестом у середині XX століття.

У різні періоди ця будівля також служила школою та ліцеєм, що пояснює появу деяких старовинних меблів, наприклад, дерев’яного стільця або дзеркала з початку 1900-х років.

Проте найбільше здивування викликали замуровані вікна, які надають уявлення про те, як структура будинку змінювалася протягом десятиліть. Одне з таких вікон було знайдено у стіні підвалу – раніше воно виходило назовні, коли це ще був гараж.

Знахідки вікторіанського будинку: дивіться відео

Також вдалося відшукати вітражне вікно та двері, які згодом стали частиною внутрішнього простору після прибудови 1880-х років.

Окрема загадка – вікно у вузькій шафі, яке, за словами Мішель розташоване посеред будинку, тому важко сказати, чому там взагалі було зовнішнє вікно.

Користувачі тікток, які переглянули всі ці знахідки, активно реагують на відео, залишаючи сотні коментарів. Деякі просто захоплюються атмосферою та історією, а інші намагаються розгадати таємниці планування. "Це так круто", "Будинок з історією… з душею", "Можливо, це вікно було для вентиляції сходів", "До електрики потрібне було природне освітлення сходів", – писали люди.

