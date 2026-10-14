Навіщо підвішувати герань догори ногами на зиму: секретний метод наших бабусь

Восени герань не обов'язково викидати після завершення цвітіння або залишати на підвіконні. Є старий спосіб, який допомагає зберегти рослину до наступного сезону навіть без горщика та ґрунту. Для цього герань викопують, очищають коріння від землі й підвішують догори ногами в прохолодному приміщенні.

Угорське видання Meglepetés розповіло, як працює цей метод і що потрібно зробити, щоб навесні рослина знову пішла в ріст.

Навіщо підвішувати герань догори ногами на зиму?

Зимівля герані з оголеним корінням – один із традиційних способів зберегти рослину до весни. Перед настанням заморозків її дістають із ґрунту, очищають коріння та залишають у прохолодному місці на період спокою.

Головна перевага такого способу – можливість зберегти герань до наступного сезону, не займаючи місця численними горщиками. Водночас важливо правильно підготувати рослину та контролювати її стан протягом зими, адже надмірне пересихання або загнивання можуть зашкодити їй.

Як правильно підготувати герань до зимівлі?

Насамперед потрібно викопати рослину до перших заморозків, які можуть пошкодити її. Робити це варто обережно, щоб не обірвати коріння. Після цього необхідно:

струсити залишки землі з коріння;

видалити сухі, хворі та пошкоджені частини;

прибрати листя, яке може загнивати під час зберігання;

дати рослині обсохнути, перш ніж переносити її на зимівлю.

Підготовлену герань підвішують за стебла корінням догори в прохолодному, сухому приміщенні. Важливо, щоб рослина не торкалася вологих поверхонь і не перебувала в місці, де можливі морози. Якщо підвісити квіти незручно, можна скористатися альтернативним способом: покласти очищені від ґрунту рослини у великий паперовий пакет і залишити в прохолодному сухому місці.



Як підготувати герань до зимівлі / Фото Unsplash

За якої температури зберігати герань узимку?

Для зимівлі без ґрунту потрібне прохолодне місце, захищене від морозу. Садівничі служби університетів Вісконсину та штату Айова рекомендують підтримувати температуру приблизно 7 – 13 градусів тепла.

Під час зимівлі герань варто оглядати кожні кілька тижнів. Здорові стебла мають залишатися пружними, а на корінні та пагонах не повинно бути ознак загнивання чи плісняви. Якщо окремі частини рослини висохли або почали псуватися, їх потрібно видалити.

Як відновити герань навесні?

Приблизно за шість-вісім тижнів до останніх очікуваних заморозків можна починати готувати рослину до нового сезону. Спочатку потрібно оглянути її, видалити сухі частини та обрізати стебла до здорової тканини. Потім герань висаджують у горщик із дренажними отворами та свіжим зволоженим субстратом.

Для цього підійдуть горщики діаметром приблизно 13 – 15 сантиметрів. Після посадки рослину переносять у світле місце й поступово відновлюють полив, не допускаючи перезволоження ґрунту. Не варто відразу виставляти герань на балкон або в сад. Спочатку їй потрібно дати час відновити ріст, а на відкрите повітря переносити лише після того, як мине загроза заморозків.

Як ще можна зберегти герань узимку?

Зберігання в горщику. Рослину переносять у світле прохолодне приміщення та поливають у міру підсихання ґрунту. Живцювання. Із герані зрізають живці, укорінюють їх і вирощують у приміщенні до весни. Зимівля без ґрунту. Рослину очищають від землі та зберігають із оголеним корінням у прохолодному місці. Вибір залежить від умов у будинку, наявності вільного місця та стану рослини.

Якщо є можливість забезпечити герані достатньо світла, зимівля в горщику або вирощування живців також допоможуть зберегти улюблені квіти до наступного сезону.