Терорист в "овечій шкурі": як Росія очолила те, проти чого буцімто бореться

Поки Кремль намагається будь-що прив'язати до теракту у "Крокус Сіті Хол" Україну, відповідальність за стрілянину у концертному залі підмосковного Красногорська взяла на себе ІДІЛ, а саме її афганське відділення, відоме як ІДІЛ-К.

Ісламська група, що називає себе держава Хорасан (Khorasan – ISIS-К), названа за старою назвою регіону, який включав частини Ірану, Туркменістану та Афганістану, виникла в східному Афганістані наприкінці 2014 року та швидко завоювала репутацію, як такої, що діє з надзвичайною жорстокістю.

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Серед мотивів для цієї групи вбачати своїм ворогом Росію експерти називають залученість Москви до глобальної боротьби з ІДІЛ та її філіями, особливо через військові операції росіян у Сирії та їх зусилля встановити зв'язки з афганським Талібаном – суперником ІДІЛ-К на своїй території.

Отож привід для скоєння теракту є, тільки чи варто ставити Росію й ІДІЛ по різні сторони барикад?

Росія – головний "експортер" бойовиків до ІДІЛ

Слід розуміти, що від початку виникнення ІДІЛ неодноразово поширювалась інформація, що Росія має інтерес в існуванні подібного терористичного угруповання на Близькому Сході.

Ще у 2015 році начальник Генштабу Вільної армії Сирії (САС) генерал-майор Ахмед Халід Біррі заявляв, що "… Росія співпрацює як з режимом, так і з ІДІЛ. Інакше кажучи, Росія не ставить за мету вести боротьбу з тероризмом". Він припускав, що росіяни своїми діями у Сирії прагнуть використати у своїх інтересах розташовані на сході міста Холмс та інших районах країни другі у світі за своєю величиною родовища газу.

Крім того, генерал наголошував, що лише 5 відсотків російських атак спрямовано проти ІДІЛ. Метою решти 95 відсотків є позиції Вільної армії Сирії (САС).

Існування та діяльність ІДІЛ справді були вигідними для Росії, адже присутність угруповання і боротьба з ним (чи її імітація – 24 Канал) впливали на підвищення цін на нафту. Також "боротьба" з "Ісламським халіфатом" була і є зручним приводом для нарощування військової присутності Росії на Близькому Сході, у Середній Азії та глибшої військово-політичної інтеграції держав регіону з Росією,

– розповідає голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

Тож, з огляду на такі і дії, і заяви, мабуть, не варто дивуватися, що росіяни самі підживлюють цей рух.

Згідно з оприлюдненою у жовтні 2017 року доповіддю "За межами халіфату: іноземні бійці і загроза їх повернення" консалтингової компанії Soufan Group, Росія виявилася головним "експортером" бойовиків у терористичне угруповання "Ісламська держава". На той момент за ІДІЛ воювали 3417 росіян.

"Мало хто про це говорить, але у складі ІДІЛ – "Ісламської держави", цієї терористичної організації – росіяни були другою етнічною групою за кількістю. Це була одна з найчисленніших груп. Роками через Дагестан з території Росії виїжджали російські громадяни, які потім опинялися у складі угруповання ІДІЛ, переважно у його сирійському підрозділі. При цьому дуже цікаво, що коли вони виїжджали через Дагестан, то їм усім оформлялася страховка за лінією російського Фонду обов'язкового медичного страхування. Усі вони мали певні пільги, мали страхування тощо", – зазначає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

У терору – російське обличчя

Лякаючи світ ІДІЛ і при цьому, як бачимо, підтримуючи його, Росія нав'язувала міжнародній спільноті думку: без неї тероризм не перемогти, а, отже, з ним треба боротися разом.

"Серія терактів, яка сталася в Брюсселі, підтверджує правоту тих, хто націлює ЄС на співпрацю з Росією в боротьбі з тероризмом і хто підкреслює, що головна загроза європейської безпеки виходить не від Росії, а від міжнародних терористичних організацій", – зокрема, заявив тодішній глава комітету Держдуми з міжнародних справ Алєксєй Пушков, коментуючи теракт у столиці Бельгії у 2016 році.

У подібному ключі висловлювалися й інші долучені до владних російських кабінетів особи, зокрема голова громадського Комітету при МО Росії Ігор Коротченко, який на тлі терактів у Парижі закликав Європу відмовитися від політики санкцій проти Росії.

Переключаючи увагу світової спільноти на пошук ворогів за своїми межами і виставляючи себе їх жертвою, Росія, між тим, за числом злочинів і тим, як вони були скоєні, неспівмірна ІДІЛ і має зараз у світі статус терористичної організації № 1. Адже це саме вона розв’язала найкривавішу війну в Європі з часів Другої Світової, здійснює воєнні злочини та геноцид цивільного населення в Україні, погрожує світу ядерною війною та захопила найбільшу в Європі АЕС.

Наразі на руках Росії стільки крові, що вона не заслуговує на образ країни-жертви та, відповідно, співчуття, поки щодня нищить цивільні міста та вбиває мирне населення.

Зверніть увагу: теракт в російському Підмосков'ї, який дозволили вчинити російські спецслужби та якому не завадили підрозділи росгвардії, бо вони зараз залучені в Україні, ніяк не вплинув на плани ракетних обстрілів Росією українських міст та цивільних об’єктів. За чотири дні, починаючи з 22 березня, Росія застосувала для повітряних атак по території України 270 одиниць озброєнь (балістичні та крилаті ракети, дрони, гіперзвукову ракету "Циркон" – 24 Канал). Серед них варто виокремити березневий терористичний обстріл із застосуванням рекордної кількості засобів ураження, критичної інфраструктури, зокрема, Запорізької ГЕС. Як інакше, ніж терором у найгіршому його прояві, це можна назвати,

– ставить риторичне питання Кузан.

Варте уваги ІДІЛ уже давно гострила мечі, але Путіну ввижається Україна: західні ЗМІ про теракт в "Крокусі"

За повідомленнями ООН, від війни, розв'язаною Росією в Україні, тільки за офіційними даними, загинуло понад 10 тисяч цивільних осіб. Фактична цифра може бути значно більшою.

У Єдиному реєстрі досудових розслідувань, як повідомляє Офіс Генерального прокурора, зафіксовано відомості щодо понад 128 тисяч потерпілих від воєнних злочинів Росії, і з кожним днем ця кількість зростає. Крім того, за даними ювенальних прокурорів, внаслідок агресії Росії постраждали 1796 дітей, з них 535 загинули, 1261 – зазнали поранень різного ступеня тяжкості. У відомстві наголошують, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Сьогодні російські військові щодня завдають ракетно-бомбових ударів по прикордонних регіонах Сумщини, тероризуючи цивільне населення та стираючи керованими авіабомбами цілі села. Всупереч версії про причетність до теракту в Москві ІДІЛ, російські льотчики все одно звинувачують у ньому українців та пишуть на авіаційних бомбах, якими потім знищують українські села, "за жертв Крокус Сіті Хол".

Так само попри те, що двоє затриманих за підозрою у скоєнні теракту приїхали з Туреччини, Росія турків в організації злочину не звинувачує, зате вперто твердить про "вікно" на українському кордоні.

Але як би не намагалася Москва приховати свої злочини і повісити їх на інших, міжнародна спільнота реагує на це зі скепсисом.

Захід сльозам не вірить

Нагадаємо, що 13 жовтня 2022 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про визнання Росії терористичним режимом. Це – перша міжнародна інституція, яка відреагувала на заклик президента Володимира Зеленського офіційно назвати дії Росії в Україні тероризмом.

Тому саме через цю призму варто розглядати заяви, які провідні країни світу зробили після теракту у "Крокус Сіті Холі".

У США, наприклад, відразу відкинули причетність України до скоєного, наголосивши, що про загрозу подібного теракту Росію попереджали завчасно.

Своєю чергою Велика Британія застерегла російського президента від використання теракту як приводу для активізації війни. Голова Комітету закордонних справ Палати громад Великої Британії Алісія Кернс також наголосила на тому, що жодних ознак звʼязку теракту з Україною немає.

Водночас у Німеччині застерегли від відведення Росії надмірної ролі жертви після нападу у "Крокус Сіті Хол". Так, очільник комітету закордонних справ Бундестагу Міхаель Рот нагадав, що Росія сама діє як терористична держава: "Ми співчуваємо багатьом невинним жертвам у Москві. З усім тим, ми не повинні забувати, що Росія сама є терористичною державою, яка в черговий раз тероризувала українське цивільне населення ракетними і безпілотними атаками минулої ночі. Ті, хто сіють терор, пожинають терор".

Речник з питань зовнішньої політики парламентської фракції Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу Родеріх Кізеветтер не виключає, що теракт під Москвою був операцією під чужим прапором, організованою самою Росією.

На цей момент не можна виключати, що це була операція під чужим прапором, організована самою Росією, навіть якщо ісламістське підґрунтя видається досить імовірним, особливо з огляду на те, що ІДІЛ взяла на себе відповідальність,

– сказав він.

На думку Сергія Кузана, навіть наявна заява ІДІЛ не впливає на бажання Путіна приплутати до теракту Україну.

"Він хоче відвернути увагу від злочинів, скоєних Росією в Україні. Це той самий почерк, що й під час терактів 1999 року. Цією дезінформацією Росія ставить собі подвійну мету: змусити Захід скоротити військову допомогу Україні та знову мобілізувати російське населення, оскільки воно відчуває втому від війни", – коментує російські наміри для бельгійського видання L'echo голова УЦБС.

З цих заяв випливає, що Кремль сам мав би спроможність боротися з тероризмом, якби не відправляв власні війська в Україну і не спрямовував свої зусилля на переслідування опозиції, затримання росіян за антивоєнні дописи в соцмережах, не використовував величезний людський і фінансовий ресурс для виправдання і ведення війни. І якщо терор має бути покараним, то найперше цього покарання заслуговує той, хто його розв'язав – Росія.