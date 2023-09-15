Ігор Терехов напередодні форуму Kharkiv Restart: "Великі інвестори дадуть сигнал іншим"

У Києві невдовзі має відбутися інвестиційний форум Kharkiv Restart. Його метою є залучення великих інвесторів для відновлення Харкова.

Про це в інтерв'ю повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. За його словами, про відбудову міста потрібно дбати вже зараз, а не чекати закінчення війни.

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До Харкова треба йти й вкладати у нашому місті гроші, – Терехов

Напередодні великого інвестиційного форуму Kharkiv Restart, що пройде у Києві, Ігор Терехов розповів про важливість залучення великих інвесторів. "Я хотів би залучити найбільш потужних з них. Прихід великих інвесторів буде сигналом для середніх і малих компаній – як з України, так і з-за кордону: до Харкова треба йти й вкладати у нашому місті гроші", – зазначив він.

Як розповів міський голова, попередньо збитки, заподіяні росіянами інфраструктурі Харкова, оцінюються у 9,5 мільярдів доларів. "Ані окреме місто, ані навіть ціла держава не зможе покрити такі витрати. Це під силу лише міжнародним партнерам, інституціям і приватним інвесторам разом узятим", – пояснює Терехов.

Водночас міська влада, на переконання мера, "має створити прозорі умови й гарантії захисту вкладень". А допомога держави у цьому випадку має полягати у створенні спеціальних інвестиційних режимів, зокрема, режиму оподаткування.

Якщо ми хочемо залучати приватні гроші й хочемо зробити це вже зараз, а не колись, то треба щось пропонувати інвесторам. Багато чого треба міняти на законодавчому рівні. А на рівні місцевої влади ми самі впораємось, бо ми знаємо своє місто краще за всіх,

– констатує міський голова Харкова.

Вже відомо, що у форумі візьме участь велика кількість IT-компаній, які традиційно були вагомою складовою економіки Харкова. Також учасником конференції буде Philip Morris.

Хоча, як йдеться в інтерв’ю, компанія наразі розглядає створення виробничих потужностей у Львові, Терехов сподівається, що у Харкові виробництво також залишиться. Міський голова розраховує також на участь McDonald’s.

На жаль, McDonald’s наразі не поспішає відновлювати роботу у Харкові, хоча у той саме час у нас працює KFC – причому успішно,

– зауважив Терехов.

У тому, що Kharkiv Restart відбувається ще до закінчення війни, міський голова вбачає лише переваги: "Ми входимо в період конкуренції між містами: за людей, за спеціалістів, за інвесторів, за забудовників і так далі. І переможцями будуть ті міста, які будуть лояльні до інвесторів, і які зможуть створити для них привабливі умови". Kharkiv Restart відбудеться 19 вересня у столичному конгресно-виставковому центрі "Парковий".