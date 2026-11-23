Побачивши повалені біля річки верби й осики з характерним конусоподібним зрізом, багато хто думає, що місцеві бобри мають неабиякий апетит.

Насправді ж цей найбільший гризун Європи працює щелепами майже безперервно зовсім не через постійне відчуття голоду – для нього гризіння твердої деревини є життєво необхідною фізіологічною потребою та способом виживання. Розбираємося, як влаштований унікальний "інструмент" річкового інженера та що станеться зі звіром, якщо він раптом перестане точити зуби.

Зуби, які ростуть усе життя

Як і в усіх гризунів, 4 передні різці бобра не мають коренів у звичному розумінні й ростуть без зупинки від народження і до самої старості. За 1 місяць вони можуть видовжуватися на кілька міліметрів, тому, якби тварина не сточувала їх об тверду деревину, зуби загнулися б усередину пащі, заважали закривати рот і зрештою призвели б до загибелі звіра.

Природа продумала цей механізм до дрібниць: передня поверхня різців вкрита надміцною помаранчевою емаллю, збагаченою сполуками заліза, тоді як задній бік зуба складається з м'якшого дентину. Під час гризіння деревини задня частина сточується швидше за передню, завдяки чому різці постійно самозаточуються й залишаються гострими, наче стамеска.

Для бобра гризти дерева – питання виживання / Фото Pexels

Заготівля будівельних матеріалів та зимової комори

Окрім сточування зубів, повалені дерева слугують бобрам головним будівельним матеріалом. Із товстих стовбурів, гілок, мулу та каміння ці тварини зводять міцні греблі, які піднімають рівень води в річці чи струмку. Глибока водойма надійно захищає хатину бобрів від наземних хижаків і не промерзає до дна взимку, дозволяючи тваринам вільно плавати під льодом.

Усередину власної хатки бобер потрапляє виключно через підводний вхід, тоді як сама житлова камера розташована вище рівня води й залишається сухою та теплою. Восени гризуни заготовляють величезну кількість гілок і затоплюють їх на дні біля входу в оселю – це їхній зимовий запас свіжої кори, до якого можна дістатися у найлютіші морози, не виходячи на поверхню.

Як швидко бобер здатен звалити доросле дерево

Потужні щелепи дозволяють боброві працювати з вражаючою швидкістю: невелику осику чи березу діаметром 10 – 12 сантиметрів дорослий звір перегризає всього за 15 – 20 хвилин, а на масивне дерево завтовшки 30 – 40 сантиметрів витрачає 1 – 2 ночі. Під час роботи під водою позаду різців у бобра змикаються спеціальні шкірні складки губ, які герметично перекривають пащу – завдяки цьому тварина може спокійно перегризати підводні гілки та коріння, не наковтавшись води.