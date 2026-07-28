Лохина виглядає як дуже проста ягода: синя шкірка, світла м’якоть та солодкий сік. За цією акуратною ягодою стоїть дивна система, яку не видно ні на ринку, ні в пластиковому лотку.

Під землею коріння лохини з'єднується з грибами, які допомагають рослині виживати там, де багатьом іншим культурам було б важко. А її синій колір – теж не такий очевидний, як здається. Якщо стерти з ягоди тонкий восковий наліт, вона швидко втрачає ту саму "лохинову" синяву.

Лохина – це не тільки модна ягода для сніданків і десертів. Це рослина з власною підземною командою, хімічними хитрощами й оптичним трюком на поверхні шкірки, підсумовує 24 канал.

Чому лохина така особлива?

Лохина не любить звичайний городній ґрунт. Їй потрібне кисле середовище, зазвичай із piflscienceH приблизно 4,5 – 5,0. Для багатьох овочів така земля була б проблемою, а для лохини – нормальні умови життя, пише Ifl science.

Для вирощування високорослої лохини такий діапазон кислотності як потрібний для доброго росту рослини, пише Причина не лише в "характері" ягоди. Лохина належить до родини вересових, а багато таких рослин пристосувалися до бідних, кислих ґрунтів.

Дивовижна ягода / Фото Unsplash

У природі це можуть бути торфовища, вологі ліси, піщані або виснажені ділянки, де поживні речовини не лежать у зручній для рослини формі. Саме тут у гру входять гриби. Коріння лохини утворює зв’язок із так званими ерикоідними мікоризними грибами.

Це не гриб у вигляді шапинки біля куща, а тонка підземна мережа, яка контактує з коренями й допомагає рослині добувати поживні речовини зі складного ґрунту.

Як гриби допомагають ягоді стати ягодою?

У лохини дуже тонкі корінці, без звичних кореневих волосків, які в багатьох рослин активно всмоктують воду й поживні речовини. Через це підземні партнери для неї мають особливе значення. Ерикоідна мікориза допомагає рослині отримувати азот і фосфор із органічних сполук у кислому ґрунті, де ці елементи не завжди доступні напряму.

Гриби частково виконують для лохини роботу, яку сама рослина робила б значно гірше. Вони розкладають складні речовини, допомагають кореням забирати потрібне й роблять життя в кислому ґрунті не просто можливим, а вигідним. Без цієї співпраці її знамениті ягоди не були б такими звичними для людей.

Для фермера або садівника це має дуже практичний наслідок. Посадити лохину "просто в землю" часто означає отримати слабкий кущ, жовте листя й розчарування. Їй потрібен не лише полив і сонце, а правильна кислотність, органіка, мульча й ґрунт, у якому коренева система може нормально працювати.

Чому лохина насправді не зовсім синя?

Найбільший обман лохини видно просто на пальцях. Варто потерти ягоду – і частина синього нальоту зникає. Під ним шкірка вже не така ніжно-блакитна, а темніша, іноді майже фіолетово-чорна, пише Rnz. Річ у тому, що синій вигляд лохини значною мірою створює не пігмент, а тонкий восковий шар на поверхні ягоди.

У 2024 році команда науковців з Університету Бристоля пояснила, що лохина має темно-червоні пігменти в шкірці, але здається синьою завдяки мікроструктурі природного воскового нальоту. Ця структура розсіює синє та ультрафіолетове світло.

Це називають структурним кольором. Він виникає не тому, що речовина сама по собі синя, а тому, що її мікроскопічна будова по-особливому взаємодіє зі світлом. Схожий принцип працює в деяких пір’їнах, крилах метеликів або мушлях: колір залежить не лише від хімії, а й від структури поверхні. Дослідники показали, що восковий наліт різних плодів може самозбиратися в наноструктури, які дають синє забарвлення.

У випадку лохини цей ефект добре видно саме тоді, коли на ягоді зберігся природний білуватий "пилок" – той самий наліт, який часто сприймають як ознаку свіжості.