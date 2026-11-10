Король вважав себе скляним і боявся розбитися: що сталося з Карлом VI

Французький король Карл VI боявся, що його тіло розіб’ється від падіння або необережного дотику. За історичними описами, він навіть носив одяг із залізними стрижнями, які мали захищати його нібито скляне тіло.

Схожі переконання згодом описували лікарі в різних країнах Європи. Люди вважали скляними себе або окремі частини тіла й підлаштовували під цей страх повсякденне життя: уникали дотиків, відмовлялися ходити чи боялися сісти.

Хто вважав себе зробленим зі скла?

Одним із найвідоміших прикладів "скляного марення" стала історія Карла VI, розповідає Тамара Сандерсон в есе для Public Domain Review. Опис його поведінки залишив Енеа Сільвіо Пікколоміні, майбутній папа Пій II: король часом вважав себе скляним, не дозволяв торкатися до себе й намагався вберегтися від будь-якого поштовху, зазначає Public Domain Review.

Історія французького короля, який вважав себе скляним / Фото Wikimedia

Залізні стрижні в одязі мали зміцнити тіло й запобігти його руйнуванню. Це переконання було одним з епізодів тривалих порушень стану короля, які чергувалися з періодами прояснення. У наступні століття подібні історії потрапляли до медичних трактатів.

Французький лікар Андре Дю Лоран описував пацієнта, який вважав свої ноги скляними й відмовлявся ходити. Інший чоловік уявляв себе скляним глечиком і спав у соломі, побоюючись розбитися. В окремих записах ішлося про людей, які боялися сісти через переконання, що їхні сідниці зроблені зі скла.

Образ став настільки впізнаваним, що з’явився в літературі. У новелі Мігеля де Сервантеса "El licenciado Vidriera", опублікованій 1613 року, герой переконаний, що має скляне тіло. Він уникає фізичного контакту й поводиться так, наче звичайні речі навколо можуть його знищити. Водночас дослідники наголошують: у текстах тієї доби медичні описи, перекази та художні сюжети часто перепліталися.

Чому люди боялися перетворитися саме на скло?

Одне з пояснень пов’язане з тим, яке місце скло посідало в тогочасному світі. Воно могло бути дорогим, витонченим і майже прозорим, але водночас легко руйнувалося. Окуляри, а згодом телескопи та мікроскопи розширювали можливості людського зору, роблячи цей матеріал дедалі важливішим. Інша гіпотеза стосується поширення історій про "скляних людей".

Освічені європейці читали медичні трактати, знали літературні сюжети й могли запозичувати вже знайомий образ. Дослідниця Джилл Спік розглядала такі переконання в контексті культури, у якій вони були описані. Сандерсон пропонує бачити в "скляному маренні" своєрідну мову вразливості. У її прочитанні скляне тіло могло виражати страх перед чужим втручанням, тиском і вимогами оточення.

Це пояснення залишається інтерпретацією історичних свідчень: установити одну причину для всіх описаних людей неможливо. З часом згадки про "скляне марення" в медичних записах стали рідшими. Натомість нові технології давали інші образи: 1919 року психіатр Віктор Тауск описував пацієнтів, які вважали, що невидимі апарати передають сигнали, читають їхні думки та керують рухами.