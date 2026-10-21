Пожежне відро не поставиш на підлогу: навіщо йому спеціально надали таку форму

На старих пожежних щитах можна побачити предмет, який помітно відрізняється від звичайного господарського інвентарю. Це металеве відро з широким верхом і загостреним дном, яке неможливо просто поставити на підлогу.

Така форма з'явилася не заради незвичайного вигляду. Конусне пожежне відро пристосоване насамперед для перенесення води чи піску під час гасіння вогню, а його гострий кінець може мати одразу кілька практичних застосувань.

Навіщо пожежному відру загострене дно?

Правильна назва такого інвентарю – пожежне конусне відро або конусне пожежне відро, згадує Quora. Воно не обов'язково має форму ідеального конуса: трапляються й моделі з дещо іншими подібними обрисами. Тому називати його "трикутним відром" не зовсім правильно.

Основне завдання такого відра – швидко переносити воду або пісок до місця загоряння. Раніше, коли сучасних систем пожежогасіння не було, воду могли передавати ланцюжком людей від колодязя, бочки чи іншого джерела. Конусна форма могла бути корисною і під час роботи з піском.

Такі відра здатні врятувати життя / Колаж 24 Каналу

Якщо він довго лежав у пожежному ящику та злежувався, загостреним дном можна було порушити щільний шар і після цього легше набрати пісок. Узимку гострий кінець іноді міг допомогти розбити тонку кірку льоду на джерелі води. Проте для товстого льоду таке відро не призначене.

Є й ще одна особливість: поставити конусне відро на рівну поверхню неможливо. Через це його значно менш зручно використовувати у звичайному господарстві, а отже, пожежний інвентар рідше забирали для інших потреб. Водночас популярні твердження про те, що конусне відро нібито завжди швидше наповнюється, менше розхлюпує воду під час бігу або дозволяє кинути її значно далі, не є універсальними. Результат залежить від конкретної конструкції та способу використання.

Чому пожежні відра червоні?

Червоний колір потрібен насамперед для того, щоб пожежне обладнання було легко помітити та швидко відрізнити від інших предметів.

В Україні це також закріплено правилами пожежної безпеки: засоби пожежогасіння та пожежний інструмент мають бути пофарбовані в червоний колір. Водночас історичні пожежні відра не завжди виглядали так само, як сучасні. Вони могли залишатися металевими, мати інше фарбування або спеціальні написи, що вказували на їхнє призначення.