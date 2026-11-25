Щороку понад 200 видів перелітних птахів України – від лелек і журавлів до ластівок та солов'їв – долають тисячі кілометрів у напрямку Африки чи Південної Азії.

На перший погляд здається нелогічним: навіщо пернатим щовесни знову витрачати колосальні сили на виснажливий переліт додому, якщо можна назавжди оселитися у вічному тропічному літі. Насправді в дикій природі за кожним інстинктом стоїть суворий розрахунок на виживання, і теплі краї мають для "мігрантів" кілька серйозних недоліків.

Жорстка конкуренція та безліч тропічних хижаків

Головна причина повернення пернатих на батьківщину – боротьба за ресурси та безпеку майбутнього потомства. У тропічних і субтропічних регіонах цілий рік мешкають сотні місцевих осілих видів птахів, які вже зайняли всі зручні ділянки для гніздування та кормові угіддя. Залишившись там на літо, перелітні види просто не змогли б прогодувати виводок.

Крім того, у теплих широтах значно більше хижаків – змій, великих ящірок і дрібних ссавців, які постійно розоряють кладки. У нашому кліматі сувора зима природним чином обмежує чисельність таких ворогів, тому навесні в Україні набагато безпечніше висиджувати яйця.

Перелітним птахам комфортніше вдома / Фото Pixabay

16-годинний світловий день і весняний вибух біомаси

Не менш важливу роль відіграє тривалість дня та сезонний достаток їжі. Поблизу екватора день і ніч тривають майже однаково – близько 12 годин упродовж усього року, а кількість комах залишається стабільною, але обмеженою. Натомість в Україні наприкінці весни та влітку світловий день розтягується до 16 годин, що дає пташиним батькам на 4 години більше часу щодня для полювання від світанку до сутінків.

До того ж теплий сезон у помірних широтах супроводжується справжнім спалахом зелені, гусені та комах – саме тієї білкової їжі, яка критично необхідна пташенятам у період найшвидшого росту.

Хто з птахів усе ж залишається на зимівлі

Попри потужний інстинкт повернення, додому навесні летять не всі представники зграї. Частина молодих птахів, які ще не досягли віку розмноження, а також старі чи ослаблені після важкої дороги особини нерідко залишаються в місцях зимівлі на цілий рік, щоб зберегти сили й не ризикувати життям під час перельоту через моря та пустелі.