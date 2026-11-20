На території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника дослідники знову зафіксували рідкісного червонокнижного мешканця – дикого коня Пржевальського.

За відсутності постійної присутності людей, автотранспорту та господарської діяльності величезні безлюдні луки й переліски Зони відчуження перетворилися на ідеальний природний притулок для цих унікальних тварин, розповідають дослідники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Працівники заповідника опублікували світлину коня та з гумором відзначили його суворий вигляд і норовливу вдачу, підкресливши, що цей красень живе без сідла, без підков і без жодного начальника над собою.

Чим кінь Пржевальського відрізняється від звичайного свійського коня

Кінь Пржевальського – єдиний на планеті вид диких коней, який зберігся до нашого часу в первісному вигляді та ніколи не був приручений людиною. Зовні його легко впізнати за кремезною коренастою статурою, великою головою, короткою стоячою гривою без звичного для домашніх коней чубка, а також характерним піщано-рудим забарвленням шерсті зі світлим черевом і чіткою темною смугою вздовж хребта.

Крім того, цей вид має унікальну генетичну відмінність: у коня Пржевальського налічується 66 хромосом, тоді як у всіх свійських порід коней їх лише 64. При цьому в дикій природі табуни мають чітку соціальну ієрархію, де головну роль у виборі маршрутів до водопою та пасовищ відіграє досвідчена доросла кобила, а жеребець відповідає за охорону групи від хижаків.

Як зниклий у природі вид відродився на українському Поліссі

Історія порятунку коня Пржевальського є одним із найвідоміших успіхів світової природоохоронної справи. У другій половині 20 століття через масове полювання, розорювання степів і суворі зими цей вид повністю зник у дикій природі Монголії та Китаю, і на всій планеті залишилося лише кілька десятків особин у зоопарках і приватних розплідниках, зокрема в українському заповіднику "Асканія-Нова".

Наприкінці 1990-х років у межах наукового експерименту з відновлення степових екосистем до Чорнобильської зони завезли понад 30 особин для заповнення екологічної ніші диких копитних. Тварини настільки успішно адаптувалися до місцевого клімату та суворих зим, що сформували стійку дику популяцію, яка самостійно відтворюється й перебуває під особливою охороною Червоної книги України та міжнародних природоохоронних конвенцій.