Дієго Марадону поховали без серця. Орган вагою 503 грами вже шостий рік зберігається у формаліні в закритій поліцейській лабораторії в аргентинській Ла-Платі.

25 листопада 2026 року минає шість років від смерті легендарного футболіста, але крапка в цій історії ще не поставлена: його рештки досі зачинені на приватному цвинтарі всупереч планам родини, а вже за місяць суд має оголосити вирок лікарям. Смерть Дієго Марадони у 2020 році стала для Аргентини національною травмою, порівнянною хіба що з відходом Евіти Перон. Буенос-Айрес завмер у жалобі, а до президентського палацу вишикувалися кілометрові черги людей, які прагнули попрощатися зі своїм кумиром. Проте за лаштунками публічного прощання розгорталася зовсім інша історія, про яку світ дізнався лише за рік.

Версія про змову ультрас: хто нібито хотів викрасти серце

У листопаді 2021 року світові медіа сколихнула сенсаційна заява відомого аргентинського лікаря-невролога та журналіста Нельсона Кастро. Під час презентації своєї книги "Здоров'я Дієго" (La salud de Diego) він оприлюднив резонансну версію: нібито незадовго до похорону з'явилася інформація про плани радикального угруповання фанатів (barrabravas) клубу "Хімнасія і Есгріма" з міста Ла-Плата.



Прощання з Дієго Марадоною / Фото Getty Images

Цей клуб посідав особливе місце у фінальній главі життя Марадони – саме "Хімнасія" стала останньою командою, яку він тренував перед смертю. За словами Кастро, найрадикальніші вболівальники начебто планували після прощання проникнути на цвинтар і викрасти серце кумира, щоб зробити з нього "святу реліквію". В Аргентині, де межа між футболом і релігією давно стерта, а 1987 року невідомі справді викрали руки з усипальниці колишнього президента Хуана Домінго Перона, ця історія пролунала правдоподібно й миттєво облетіла світ.

Утім, офіційного підтвердження змови так і не з'явилося: жодних кримінальних проваджень чи рапортів спецслужб щодо підготовки викрадення не публікували. Після гучних заяв Кастро судові медики та джерела в прокуратурі наголосили, що серце – так само як печінку та нирки футболіста – вилучили під час розтину передусім за стандартним криміналістичним протоколом, аби точно встановити причину смерті.

Серце вагою пів кілограма: що виявив розтин

Коли патологоанатоми дослідили тіло 60-річного Марадони, цифри в протоколі виявилися приголомшливими. Його серце важило 503 грами – майже вдвічі більше за норму для здорової дорослої людини (близько 300 грамів).

Цей анатомічний факт став суворим свідченням життя, яке десятиліттями вела зірка. Надлюдські навантаження у великому спорті, роки важких залежностей та хронічні проблеми зі здоров'ям призвели до тяжкої дилатаційної кардіоміопатії. Стінки критично збільшеного органа розтягнулися, а серце перестало справлятися з перекачуванням крові. Офіційною безпосередньою причиною смерті назвали гострий набряк легень, спричинений загостренням хронічної серцевої недостатності – усе це сталося за два тижні після операції на мозку.



Дієго Марадона був справжньою легендою футболу / Фото Getty Images

Для слідства півкілограмове серце перетворилося на головну "чорну скриньку" трагедії та ключовий речовий доказ. Родина футболіста, зокрема його доньки Дальма та Джанінна, звинуватили медичну команду в тому, що Марадону виписали на домашнє лікування до орендованого будинку в передмісті Тігре без належного нагляду та базового реанімаційного обладнання на кшталт дефібрилятора.

Прокуратура висунула медикам – серед яких особистий лікар і нейрохірург Леопольдо Луке та психіатриня Агустіна Косачов – суворе обвинувачення в умисному вбивстві з непрямим (евентуальним) умислом (homicidio simple con dolo eventual). Ця стаття передбачає від 8 до 25 років ув'язнення, адже слідство наполягає: лікарі усвідомлювали смертельний ризик для пацієнта, але не вжили заходів, щоб його врятувати.

Де зараз серце Марадони і де похований сам футболіст

Сьогодні фізична спадщина аргентинської легенди розділена між двома локаціями, і доступ до обох суворо обмежений.

Де зберігається серце. Орган досі не повернули родині. Він перебуває у герметичному контейнері з розчином формаліну в закритому сховищі департаменту патологічної анатомії поліції провінції Буенос-Айрес. За іронією долі, ця режимна установа розташована саме в Ла-Платі – рідному місті клубу "Хімнасія і Есгріма". За протоколом зберігання біологічних доказів у резонансних кримінальних справах орган має перебувати там під замком, поліцейською охороною та відеоспостереженням щонайменше 10 років – тобто принаймні до 2030-го.

Де спочиває тіло. Самого Марадону поховали на тихому приватному цвинтарі "Жардін де Пас" (Jardín de Paz, "Сад миру") у передмісті Белья-Віста, приблизно за 40 кілометрів на північний захід від центру Буенос-Айреса. Саме тут спочивають його батьки – дон Дієго та донья Тота. На відміну від відомих туристичних некрополів на кшталт Реколети, територія "Жардін де Пас" повністю закрита для фанатів, туристів і преси: потрапити до місця поховання можуть лише родичі та близькі за затвердженими списками. Людина, яка за життя не мала жодної хвилини спокою від камер і натовпів, після смерті опинилася в абсолютній ізоляції.

Як виглядає могила Дієго Марадони: дивіться відео

Фінал історії: суд на фінішній прямій і відкладений мавзолей

Закритий статус цвинтаря не влаштовував ані мільйони вболівальників, ані дітей Марадони. Спадкоємці ініціювали створення публічного мавзолею M10 Memorial у престижному районі Пуерто-Мадеро в центрі Буенос-Айреса, який мав би щороку приймати до мільйона відвідувачів. Ще в жовтні 2024 року аргентинський суд офіційно дозволив ексгумацію та перенесення тіла, а відкриття меморіалу спершу планували на 2025 рік. Проте проєкт затягнувся, тож станом на листопад 2026 року рештки футболіста досі залишаються у Белья-Вісті.

Водночас розв'язка у головній судовій драмі Аргентини вже зовсім поруч. Перший судовий процес проти медиків, що стартував навесні 2025 року, закінчився гучним провалом: у травні його повністю анулювали після скандалу з суддею Джульєтою Макінтач, яка таємно знімалася в документальному фільмі про цю справу під назвою "Божественне правосуддя".

У квітні 2026 року в суді Сан-Ісідро розпочався повторний розгляд, який тривав шість місяців і охопив 51 засідання та свідчення понад 70 свідків. Наприкінці жовтня слухання нарешті завершилися: одного з сімох підсудних, лікаря Педро Ді Спанью, суд виправдав через відсутність обвинувачення з боку прокуратури, а для решти шістьох держобвинувачення вимагає реальних строків – зокрема 12 років в'язниці для Леопольдо Луке, 10 років для медичної координаторки Ненсі Форліні та 8 років для психіатрині Агустіни Косачов. Восьму фігурантку, медсестру Гіселу Мадрід, судять окремо судом присяжних.

Вирок у справі мають оголосити вже 22 грудня 2026 року. Та навіть коли Феміда назве винних, півкілограмове серце Дієго Марадони ще роками залишатиметься в поліцейському сховищі Ла-Плати – як останній і найтрагічніший доказ того, яку ціну заплатив за своє життя найвеличніший аргентинець в історії футболу.