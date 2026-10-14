Чому саме куля, а не паркан: яка причина появи бетонних куль біля пішохідних зон

На тротуарах, площах і перед входами до торговельних центрів часто можна побачити масивні сірі сфери або півсфери з бетону. Для багатьох перехожих вони виглядають як елемент стриманого урбаністичного дизайну, своєрідні вуличні меблі або підставки, на які зручно поставити сумку чи присісти під час прогулянки.

Проте в міському плануванні жодна деталь не з'являється випадково заради голої естетики. Головне завдання таких конструкцій – жорстка фізична безпека, розповідає Libertatea.

На відміну від дорожньої розмітки чи заборонних знаків, які недобросовісний водій може проігнорувати, монолітна бетонна брила вагою в кількадесят або сотні кілограмів стає непереборною перепоною. Вона унеможливлює виїзд автомобіля на пішохідну зону навіть тоді, коли кермувальник намагається "припаркуватися на п'ять хвилин" чи взагалі втрачає контроль над машиною.

Чому обрали саме форму кулі та бетон?

Форма сфери – результат ретельного інженерного розрахунку. На відміну від гострих металевих стовпчиків чи кутастих блоків, гладка куля не має травматичних кутів: зачепившись за неї, пішохід чи дитина на самокаті відбудеться легким забоєм, а не розсіченням. Водночас для автомобільного колеса кругла геометрія створює специфічний бар'єр – заїхати на неї передом неможливо без критичного удару по картеру, бамперу чи підвісці.

Сам бетон став безальтернативним матеріалом завдяки суто утилітарним якостям. Він байдужий до морозів, опадів і різких перепадів температур, не іржавіє, як метал, і практично не потребує щорічного фарбування чи ремонту. Через солідну вагу та приховане анкерне кріплення вглиб асфальту таку кулю неможливо зрушити вручну або швидко демонтувати без спеціальної важкої техніки.

Бетонні кулі захищають пішоходів та гарантують безбарʼєрність / Фото Pexels

Порятунок підземних артерій та безбар'єрний простір

Окрім очевидного захисту життя пішоходів, кулі бережуть критичну інфраструктуру, приховану просто під плиткою. Під багатьма тротуарами на невеликій глибині проходять силові електрокабелі, газові труби, магістралі зв'язку, системи водовідведення або коріння декоративних вікових дерев. Вага багатотонного позашляховика чи фургона постачання здатна розчавити дорожню подушку й пошкодити комунікації. Бетонні бар'єри надійно закривають такі вразливі ділянки від надмірного осьового навантаження.

Не менш важливу роль ці блоки відіграють у формуванні інклюзивного середовища. Їх встановлюють уздовж заїздів до пандусів, знижень бордюрів біля переходів і тактильних смуг. Там, де паркування заборонене правилами, але часто порушується, кулі гарантують, що простір для людей на колісних кріслах, батьків із дитячими візками та маломобільних містян залишиться абсолютно вільним і відкритим у будь-який час доби.