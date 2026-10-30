Крапля ліворуч – до Балтики, праворуч – до Чорного моря: унікальна точка поруч зі Львовом

Прямо через Львів та його околиці проходить Головний європейський вододіл – масштабна природна лінія, що розділяє басейни річок, які несуть свої води до Атлантичного океану, Балтійського та Чорного морів.

У цій точці виникає дивовижне географічне явище: якщо вилити склянку води з одного боку пагорба, потік попрямує на північ до Балтики, а якщо зробити крок убік і вилити з іншого – волога вирушить на південь до Чорного моря. Найвідоміші такі ділянки розташовані на пасмах Розточчя та безпосередньо у Львові, зокрема в районі парку "Високий Замок", Цитаделі та вулиці Зеленої.

Як формуються маршрути для крапель дощу

Механізм розділення потоків працює на рівні найменших струмків і рельєфних складок місцевості. З одного схилу вода збирається в басейн Полтви та Західного Бугу, звідки впадає у Віслу й зрештою досягає Балтійського моря. З протилежного схилу вода стікає в численні витоки річки Зубра або Верещиці, які несуть її до Дністра, прямуючи далі на південь аж до чорноморського узбережжя.

Унікальний вододіл на Львівщині / Фото ЛОДА

У геологічному плані це надзвичайно рідкісний ландшафт. Зазвичай подібні великі вододіли проходять високими гірськими хребтами, тоді як на Львівщині розділ 2 гігантських водних басейнів материка лежить на порівняно невисоких пагорбах заввишки близько 300 – 400 метрів над рівнем моря.

Сьогодні про цю особливість нагадують пам'ятні знаки на Розточчі та міські топоніми, підкреслюючи унікальне розташування краю на стику гідрографічних систем усієї Європи.