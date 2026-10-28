У Чорнобильському заповіднику знайшли гриб, схожий на капусту: чим він особливий

У лісі Чорнобильського заповідника фахівці натрапили на гриб, який здалеку легко прийняти за незвичайну рослину. Замість звичної ніжки та шапинки він утворює десятки хвилястих світлих лопатей, зібраних у велику кулясту структуру.

Це листочня кучерява, або Sparassis crispa. Через характерну форму її також називають грибом-бараном і грибною капустою, а в Україні вид настільки рідкісний, що занесений до Червоної книги зі статусом "зникаючий". Знахідку зробили на території Розсохівського природоохоронного науково-дослідного відділення, повідомляє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

Для науковців такі випадки важливі не лише через рідкісність гриба: кожне нове підтверджене місце допомагає точніше визначити його поширення.

Чому цей гриб нагадує капусту?

У листочні немає великої звичної шапинки. Її плодове тіло складається з численних розгалужених і хвилястих лопатей, які щільно прилягають одна до одної. Саме через них гриб може нагадувати головку цвітної капусти, клубок мережива або кучері. Молоді плодові тіла зазвичай світлі – білуваті, кремові чи світло-жовті, а з віком поступово темнішають. Розміри теж можуть бути незвичайними.

Як виглядає цей гриб / Фото Unsplash

За даними Червоної книги України, плодове тіло листочні зазвичай має від 10 до 40 сантиметрів у діаметрі, хоча трапляються й більші екземпляри. Вага може доходити приблизно до 6 кілограмів.

В Україні свого часу навіть знаходили листочню вагою близько 16 кілограмів. Це не означає, що саме гриб із Чорнобильського заповідника мав такі розміри – дані стосуються можливостей виду загалом.

Де росте листочня кучерява?

Найчастіше її знаходять у хвойних, передусім соснових лісах. Гриб росте біля основи старих дерев, на коренях або інколи на свіжих пеньках. Його грибниця розвивається у деревині та може спричиняти кореневу гниль. Тому велике плодове тіло, яке людина бачить над землею, – лише видима частина організму, значна частина якого прихована в деревині та ґрунті.

В Україні листочня трапляється зрідка й переважно поодинокими екземплярами. Відомі місця її зростання є, зокрема, на Волині, Рівненщині, Київщині, Львівщині та Закарпатті. Одними з причин скорочення чисельності виду в Червоній книзі називають збирання грибів людьми та знищення старих сосен.

Чому таку знахідку важливо зафіксувати?

Для рідкісних видів недостатньо знати лише те, що вони колись траплялися на певній території. Науковцям потрібно регулярно підтверджувати їхню присутність і стежити, чи зберігаються місця, придатні для існування популяції. Саме тому нова знахідка в Чорнобильському заповіднику доповнює дані про сучасне поширення листочні кучерявої на Поліссі.

Зривати такий гриб не варто. Вид перебуває під охороною, тож якщо листочня трапиться в лісі, її краще залишити на місці, а незвичайну "грибну капусту" – просто сфотографувати.