Чому вікінги не вижили в крижаній Гренландії, а місцеві мисливці підкорили океан: невідомі генії

У той час як суворі скандинавські вікінги в середньовіччі зазнавали поразки у спробах закріпитися в крижаній Гренландії через небажання змінювати звичний побут, корінні жителі Арктики – інуїти – перетворили найсуворіший куточок планети на свій дім.

Не маючи ані лісів, ані металу, ані можливості займатися землеробством, вони довели прикладний дизайн до абсолюту, створивши каяк – надлегкий індивідуальний мисливський човен, який став справжнім шедевром інженерної думки, розповідає Threads netriclub.

Кожен каяк виготовлявся без креслень і лінійок строго за індивідуальними анатомічними мірками конкретного мисливця, буквально стаючи продовженням його власного тіла. Основою гнучкого каркаса слугував плавник – уламки деревини, викинуті океанськими течіями на берег, а також китовий вус і кістки великих морських ссавців.

Човен, доведений до ідеалу

Замість жорстких цвяхів деталі зв'язували еластичними ременями та сухожиллями тварин, завдяки чому корпус не тріскався від зіткнення з крижинами, а пружинив і гнувся на високих арктичних хвилях. Зверху конструкцію обтягували сирими, очищеними від шерсті шкурами тюленів і нерп, зшиваючи їх унікальним "сліпим" подвійним швом: кістяна голка з сухожиллям проходила лише крізь половину товщини шкіри, не проколюючи її наскрізь.

Висихаючи, шкіра стягувалася до натягу барабана, після чого корпус щедро просочували жиром морських тварин для захисту від намокання й обледеніння, а водонепроникна куртка мисливця герметично пристібалася до обідка люка. У результаті народжувалося непотоплюване судно вагою всього 15 – 20 кілограмів, яке 1 людина легко переносила на плечі по кризі й на якому мисливець міг пройти до 60 кілометрів за день у пошуках здобичі, озброєний геніальним гарпуном із поворотним наконечником, що розвертався в тілі звіра на 90 градусів.