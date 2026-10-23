Кулінарний шок для українця: країни, де картоплю майже не їдять або вважають їжею жебраків

Для української кухні картопля – непорушна основа повсякденного столу. Смажена з цибулею, запечена в лушпинні, у борщі чи у вигляді ніжного пюре – зздається, що замінити цей універсальний коренеплід просто неможливо.

Проте мільйони людей на планеті майже не торкаються картоплі, вважаючи її або надто прісною, або долею бідноти, або просто чужою їхній кулінарній культурі.

Африка: кукурудзяне пюре замість бульби

У країнах Північної та Субсахарської Африки звичне картопляне пюре зустріти важко. У Єгипті основу гарячих страв тримають соковиті баклажани, боби та томати. А південніше картоплю впевнено витісняють кукурудза та корінь маніоки (касави).

Тут готують традиційну кашу-пюре – угалі (або фуфу): густу кукурудзяну масу заварюють до стану щільного тіста, відщипують шматочками й використовують замість ложки, вмочаючи в гострі м'ясні та овочеві підливи.

Картопляне пюре прижилося не в усіх країнах / Фото Pixabay

Китай: стереотип про "їжу бідняків"

Китай є одним із найбільших виробників картоплі у світі, проте самі китайці століттями ставилися до неї зневажливо. Довгий час бульба вважалася кормом для худоби або їжею для найбідніших селян у неврожайні роки.

У класичній китайській традиції перевагу віддають хрустким текстурам: пекінській капусті, редьці, редису та соковитим стеблам бамбука. Навіть коли в Китаї готують картоплю, її практично ніколи не варять до розсипчастості. Бульбу шинкують найтоншою прозорою соломкою й швидко обсмажують у воці з чилі та оцтом буквально за дві хвилини, щоб вона дзвінко хрумтіла на зубах.

Японія та Південна Корея: культ батату й дайкона

В Японії та Кореї класична біла картопля також не змогла витіснити рис та солодкий батат (сацума-імо). Печений батат тут — культовий сезонний стрітфуд, солодкий і ніжний за текстурою. У супи, тушковані страви та бульйони замість картоплі завжди додають білу редьку дайкон або корінь лотоса: вони бездоганно вбирають аромати соєвого соусу й бульйону дасі, не розварюючись у кашу та не обтяжуючи страву зайвим важким крохмалем.